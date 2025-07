Allau de comentaris homòfobs al fill d'un exjugador del Barça

En el món de l'esport encara existeix homofòbia i masclisme i una bona mostra és la que ha hagut de viure el fill d'un exjugador del Barça. Els comentaris d'una publicació de Pedro Rodríguez s'han omplert de comentaris i insults després que el futbolista compartís les imatges de l'aniversari del seu fill.

Pedro Rodríguez i la seva parella van celebrar l'aniversari del seu fill Marc al Siam Park, un parc aquàtic de Tenerife, i el futbolista va fer una publicació d'agraïment. Amb motiu de la festa, el fill va voler posar-se un vestit i una corona de tiara, inspirat en Lilo & Stitch, igual que el pastís, també tematitzat amb aquests dibuixos animats.

Si bé la publicació és de fa unes setmanes, en els últims dies s'ha fet viral amb tota aquesta sèrie de comentaris i insults. Les imatges de l'aniversari compten amb més de 4.800 comentaris, quan habitualment les publicacions de Pedro Rodríguez solen rondar els 200 comentaris.

Cal dir que la reacció d'una altra part dels usuaris no s'ha fet esperar. I és que la publicació compta amb més de 150.000 m'agrades, quan normalment les imatges que comparteix Pedro compten amb tot just uns milers de likes. A més, molts comentaris han volgut animar el Marc i la seva família, a més d'agrair i valorar al futbolista i a la seva parella la feina que fan com a pares.

El pas de Pedro pel Barça

Pedro Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1987) és un dels grans talents que va sortir de la Masia en l'època de Pep Guardiola a la banqueta del Barça. Arribat al futbol formatiu del Barça amb 17 anys, el seu progrés va convèncer i tres anys després va tenir la primera oportunitat amb el primer equip.

Amb l'equip de Guardiola va aconseguir consolidar-se i el 2009 va aconseguir un rècord històric: el primer futbolista que marcava en un mateix any a les sis competicions més importants (Lliga, Copa, Champions, Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa i Mundial de Clubs). Amb el Barça acabaria disputant 358 partits en els quals va marcar 109 gols durant set temporades.

El 2015, i davant una forta competència a la davantera, Pedro va decidir buscar sort per Europa. El Barça va treure 27 milions d'euros pel seu traspàs al Chelsea, on s'hi va passar cinc anys amb un bon rendiment. Els últims anys de la seva carrera, encara en actiu, els ha passat a la Roma i actualment a la Lazio. En total, ha guanyat 25 títols entre els quals destaquen tres Champions, cinc Lligues espanyoles, un Mundial i una Eurocopa.