Xabi Alonso, en el punt de mira pel seu xalet a Donostia

Xabi Alonso fa tot just unes setmanes que ha tornat a l'Estat per entrenar el Reial Madrid i ja li toca abordar la primera polèmica, almenys de caràcter personal. I és que entitats ecologistes han posat en el punt de mira el xalet que el tècnic del club blanc ha construït a Donostia. Si bé ell es troba fora del cas, hi ha una denúncia contra l'Ajuntament de Donostia i l'empresa constructora en relació amb aquesta casa.

Concretament, les entitats ecologistes Haritzalde Naturzaleen Elkartea i Ekologistak Martxan han presentat una denúncia a la Fiscalia contra el consistori i contra l'empresa Tavaro XXI -de la qual l'administradora única és la dona d'Alonso-. Els representants naturistes acusen les dues parts de prevaricació i usurpació de béns públics per la utilització del camí d'accés a un dipòsit d'aigües com a via d'arribada al xalet.

El cas arribarà als tribunals

El tema és que l'autorització per utilitzar aquest camí és de "dubtosa legalitat", ja que va caducar el 21 de març d'aquest any i és improrrogable. "La llicència de construcció del xalet a Igeldo va ser anul·lada per no complir els requisits de tipologia rural", recorden les entitats. Tant el consistori com la constructora han presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia del País Basc.

Però més enllà d'aquest cas, pendent de la resolució dels recursos, hi ha aquesta qüestió de la via d'accés. La parcel·la on es troba el xalet no té accés de vial públic, motiu pel qual es va donar la llicència per entrar pel camí del dipòsit d'aigua a l'espera de poder solucionar el problema. Ara bé, això no s'ha fet, i l'autorització ha caducat, a més de no poder-se prorrogar.

Els ecologistes temien que tant l'Ajuntament com la constructora incomplirien el termini d'accés a la via del dipòsit d'aigua, i per això els van notificar la caducitat. Però fins al moment no s'ha fet res: l'empresa continua utilitzant el camí per accedir al xalet. Davant la "passivitat" de l'Ajuntament, les dues associacions han decidit portar el cas a la Fiscalia.

Les entitats consideren que el consistori, i més concretament el regidor de Manteniment Urbà, ha comès un delicte de prevaricació davant la manca de voluntat de recuperar la plena possessió pública del camí d'accés al xalet. Per altra banda, creuen que l'empresa constructora ha comès un delicte d'usurpació de béns públics per utilitzar un camí de propietat pública tot i no tenir el permís per fer-ho.

La desqualificació del camí

Per altra banda, les associacions ecologistes també asseguren que l'Ajuntament i l'empresa constructora estan buscant una alternativa davant la impossibilitat d'allargar la situació. Concretament, les dues parts estan negociant la possibilitat de desqualificar com a camí de servei públic la via d'accés al dipòsit i convertir-lo en un camí públic, la qual cosa permetria el pas de qualsevol ciutadà.

Evidentment, l'interès per beneficiar Alonso és evident. Aquest camí no porta a cap altre part més que al dipòsit d'aigua i al xalet, motiu pel qual el fet de fer-lo públic no beneficiaria a la ciutadania en general. És per aquest motiu que els ecologistes denuncien que es tractaria d'un altre acte de prevaricació amb la voluntat d'"encobrir una il·legalitat" comesa en el moment en què es va permetre la construcció del xalet.