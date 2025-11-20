Les tres claus de la nova mobilitat a l'entorn del Camp Nou en dia de partit

El Barça torna a casa i les novetats no només hi seran dins l'estadi. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dijous els canvis que hi haurà al voltant del Camp Nou de cara a l'entrada i sortida dels aficionats en dia de partit. Així, Nació destaca les tres claus principals d'aquesta nova disposició de mobilitat. Entre les novetats més rellevants hi haurà la prohibició de pas del trànsit rodat per alguns carrers -que primer es vigilaran amb policia i després amb càmeres- i la creació de 2.000 places extraordinàries d'aparcament de motos, un moviment pensat per alliberar les voreres. Tot plegat forma part d'un acord forjat a partir de "moltes reunions" amb els actors implicats, on s'han tingut especialment en compte les peticions dels veïns.
Trànsit privat reconduït: càmeres i permís només a veïns
Protegir les zones d'habitatges del trànsit abundant que caracteritza els dies de partit és una de les prioritats del pla de mobilitat presentat per l'ajuntament barceloní. Per això, es faran controls d'accés a trams del carrer Mejía Lequerica i al voltant del carrer Felipe de Paz. Hi haurà unes càmeres -que ja s'han licitat- que controlaran les matrícules a partir del 2026. Fins llavors, incloent-hi l'estrena d'aquest dissabte, hi haurà una senyalització que prohibirà el pas de motos, cotxes i autocars, juntament amb agents de la Guàrdia Urbana que faran les tasques de control. Podran passar-hi els veïns i els usuaris dels pàrquings de la zona.
Des de l'Ajuntament s'apunta que abans que comencessin les obres al Camp Nou, a la normalitat anterior, era habitual que el carrer de Mejía Lequerica acabés sent utilitzat de manera intensiva com a drecera per evitar la Gran Via de Carles III i la travessera de les Corts. Una situació similar passava amb l'entorn de Felipe de Paz, on ara hi haurà set punts de control permanents, precisen des del consistori.
Més places de moto a prop de l'estadi... per buidar voreres
Una altra postal habitual dels dies de partit del Barça a casa era la de les voreres farcides de motos aparcades per totes bandes. Ara, l'Àrea de Mobilitat ha teixit un pla per buidar aquestes zones pensades per a caminar: oferir 2.000 places extra d'aparcament per a motocicletes. Això serà només els dies de partit, també. Segons el consistori, quan l'equip culer jugui, a més de les 1.000 places permanents que ja existeixen a l'entorn del Camp Nou (en un radi 1,5 km), es facilitaran nous espais per estacionar les motos.
El punt més destacat serà un solar enganxat al parc de la Bederrida, amb capacitat per uns 600 vehicles de dues rodes. "S'obrirà de manera puntual i provisional per a l'aparcament de motos els dies de partit", aclareixen des de l'Ajuntament, alhora que diuen que aquesta és una mesura momentània i que en el futur la idea és que el mateix Camp Nou ofereixi més espais d'aparcament propis, per evitar aquestes gestions. També hi haurà 1.400 places afegides als carrers del voltant, situades entre els 5 i els 20 minuts a peu de l'entrada de l'estadi.
Autocars i taxis també estrenen camins
La via dels autocars és també un altre punt a aclarir: de moment, el camí que seguiran serà el de desencotxar a la part alta del carrer de Martí i Franquès, a tocar de l'avinguda Diagonal, per acabar estacionant a un solar propietat del Barça, al qual s'accedirà pel costat de la rotonda que fa confluir els carrers de Doctor Marañón, Arístides Maillol i Joan XXIII. Per tornar a pujar els passatgers als autocars, els punts de trobada per sortir de l'estadi seran a la banda de pujada de Doctor Marañón i a la banda muntanya de l'avinguda Diagonal. Amb aquest pla, s'assegura que els veïns puguin continuar circulant en totes les direccions.
Pel que fa als taxis, la clau serà que estaran ubicats al carrer de Menéndez i Pelayo. Aquesta serà la parada principal per al transport de passatgers per part dels taxistes. L'Ajuntament de Barcelona remarca que és un àmbit "molt pròxim a l'Spotify Camp Nou" i que "tan sols requereix recorreguts de vianants curts i intuïtius". Per als casos de clients amb mobilitat reduïda, però, hi haurà l'opció d'acostar-los fins a la mateixa zona de desencotxament dels autocars, a Martí i Franquès.
En qualsevol cas, tot plegat forma part d'un pla que es posarà a prova aquest dissabte, quan està prevista una afluència màxima de 45.000 espectadors, menys de la meitat de la capacitat que s'espera que acabi tenint el nou estadi del Barça quan acabin les obres. La idea és que aquest temps afavoreixi un canvi d'hàbits en què el transport públic i les arribades a preu predominin, reivindica la tinent d'alcaldia Laia Bonet. Ara falta veure com reacciona l'entorn del Camp Nou, després d'haver viscut una estranya calma els caps de setmana dels últims tres anys.