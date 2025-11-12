Laporta estén la mà a Messi, però avisa: «El Barça està per sobre de qualsevol jugador i president»

La imatge de Leo Messi al nou Spotify Camp Nou i els missatges d'enyorança i amor al club del jugador a les xarxes socials i en una entrevista al diari Sport han sacsejat el Barça i l'entorn. Messi no va avisar el club i es va desmarcar una vegada més de l'actual directiva de Joan Laporta, que no va tenir constància de la visita fins a l'últim moment.
En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio aquest dimecres, Laporta ha afirmat que tot plegat va ser un acte espontani de barcelonisme de la llegenda blaugrana i ha assegurat que el Camp Nou és casa seva. "Trobo que és un rampell simpàtic del Leo", ha dit.
En aquest sentit, Laporta ha reivindicat la intenció de la directiva de disputar un partit d'homenatge a Messi després de la sortida traumàtica del club quan el Camp Nou disposi de la plena capacitat, tot i que no ha concretat si ho veu viable abans de les pròximes eleccions. Si bé, ha defensat que "no és realista" especular amb el retorn de Messi com a jugador en un partit oficial i pràcticament ho ha descartat.
Més enllà del to cordial i la mà estesa al millor jugador de la història del club, Laporta s'ha reafirmat en la defensa de la gestió del seu adeu: "No em penedeixo de res, el Barça està per sobre de qualsevol jugador i president". Amb tot, el president del Barça ha definit la seva relació amb Messi com "correcte": "Sap que al Barça sempre serà benvingut i que tenim ganes que torni".
L'oposició a Laporta anuncia una candidatura unitària a les pròximes eleccions
La figura de Messi i la seva relació amb Laporta és especialment rellevant ara que falta menys d'un any per a les pròximes eleccions, previstes per a l'estiu de 2026. Messi ha mostrat clarament el seu descontentament amb la manera de sortir del club i el paper del president, però de moment no s'ha expressat amb contundència i no ha donat ales a altres candidatures.
Si bé, l'oposició s'organitza i, precisament aquest dimecres, la plataforma Suma Barça, liderada per Ricard Font, ha anunciat que s'uneix a Jordi Font i el seu projecte de Sí al futur per conformar una candidatura àmplia d'oposició a Laporta. A més, també comptaran amb altres espais barcelonistes.