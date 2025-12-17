El Barça - Maccabi Tel Aviv de bàsquet es jugarà a porta tancada al Palau Blaugrana

El Barça ha comunicat que el partit d'Eurolliga, contra el Maccabi Rapyd Tel Aviv es jugarà a porta tancada al Palau Blaugrana el pròxim 6 de gener. El motiu, segons explica el club, és "garantir la seguretat de totes les persones assistents al partit, així com el seu correcte desenvolupament". El duel havia estat declarat d'Alt Risc i en la decisió de disputar-lo sense públic també hi han participat els Mossos d'Esquadra. És una decisió que ja han pres altres equips de l'Eurolliga que s'han enfrontat al Maccabi i altres equips catalans com el Baxi Manresa, que va jugar contra el Hapoel Jerusalem.
El Club retornarà la part proporcional de l’import del partit a tots aquells socis i sòcies abonats al bàsquet per a la temporada 2025-2026, amb l’opció que sigui deduïble en la renovació de l’abonament de la temporada vinent. En el cas de compra individual de l’entrada, el Club retornarà el seu import de manera íntegra.
El precedent a Manresa i Badalona
La decisió que ha pres el Barça és la mateixa que va prendre el Baxi Manresa fa dos mesos. El club bagenc va decidir disputar a porta tancada el partit contra l'equip israelià Hapoel Jerusalem. El club bagenc va exposar que després de realitzar nombroses consultes a les entitats corresponents, les autoritats esportives i els cossos i forces de seguretat havia decidit que el partit es jugués a porta tancada amb l'objectiu de garantir "la seguretat de totes les persones implicades i el correcte desenvolupament dels partits en el marc del compliment de les nostres obligacions contractuals".
Així doncs, els jugadors de l'Hapoel van arribar al Nou Congost -pavelló del Baxi Manresa- amb tres autocars i custodiats per un ampli dispositiu policial. Paral·lelament, centenars de manifestants es van concentrar sobretot a un dels accessos de la zona esportiva, a uns 500 metres del pavelló, amb pancartes i crits de "boicot Israel" i "Israel assassina, Europa patrocina".
Abans, a l'estació de Sants de Barcelona un grup de persones es va asseure a terra per intentar frenar el pas de l'autocar on anaven els jugadors de l'Hapoel Jerusalem. Els Mossos van decidir desfer la protesta amb gas pebre -com és coneix popularment l'esprai OC- projectat a poca distància dels manifestants. Ara, diverses entitats reclamen a la justícia que investigui els fets per possibles delictes de lesions, contra la integritat moral, contra el drets dels treballadors i contra els drets individuals comès per un funcionari públic.