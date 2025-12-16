Querella contra els Mossos per ruixar amb esprai pebre manifestants asseguts a terra

Els jutjats de Barcelona ja tenen sobre la taula una querella criminal contra els Mossos d'Esquadra per una actuació de la policia catalana durant la jornada de vaga per Palestina del passat 15 d'octubre. Concretament, per haver ruixat amb esprai pebre un grup de persones que estaven assegudes a terra, sense que hi hagués cap aldarull afegit, a tocar de l'estació de Sants. La concentració pacífica intentava impedir el pas de l'autocar de l'equip de bàsquet Hapoel Jerusalem, que havia de fer camí cap a Manresa, i els Mossos van decidir desfer la protesta amb gas pebre -com és coneix popularment l'esprai OC- projectat a poca distància dels manifestants. Ara, diverses entitats reclamen a la justícia que investigui els fets per possibles delictes de lesions, contra la integritat moral, contra el drets dels treballadors i contra els drets individuals comès per un funcionari públic.
En una roda de premsa, el centre per la defensa dels drets humans Irídia, l'agrupació d'advocats Alerta Solidària i els sindicats CGT, Intersindical i IAC han detallat una coordinació jurídica que esperen que esquerdi la defensa que fins ara ha fet el Govern de l'utilització de l'esprai pebre durant el dia de vaga per Palestina. De fet, el lletrat Xavier Monge ha subratllat que aquesta no és una denúncia simbòlica, sinó que és una querella amb unes reclamacions molt concretes. "S'hi demana identificar els agents i comandaments que van participar en el dispositiu", així com aportar totes les imatges policials disponibles i exposar el protocol intern d'ús del gas pebre, que fins ara el Departament d'Interior no ha fet públic.
Més enllà de l'ús que se'n pogués fer durant altres moments de les mobilitzacions del mateix dia, en què hi havia aldarulls o protestes més enceses a Barcelona, les entitats assenyalen la intervenció de l'estació de Sants com un exemple de manca de proporcionalitat. Feia pocs minuts que una cinquantena de persones s'havia assegut a terra quan diverses unitats antiavalots dels Mossos d'Esquadra van apropar-s'hi per davant i per darrere. Mentre per una banda feien l'arrenca-cebes que tantes vegades s'ha vist en protestes similars, per l'altra part van decidir irrompre amb esprai pebre -una eina poc utilitzada fins llavors- per dispersar la concentració. Immediatament, els núvols de gas pebre van provocar les corredisses dels manifestants, que després intentaven curar-se les irritacions facials amb solucions improvisades de sèrum fisiològic, Almax o llet.
La coordinador del litigi a Irídia, Sònia Olivella, ha detallat que, segons les recomanacions internacionals i els principis policials de necessitat i proporcionalitat, l'esprai pebre no pot ser utilitzat "davant resistències passives ni com a eina de dispersió. Només com a element defensiu", apunta l'entitat en un comunicat. En el mateix sentit, s'apunta que la mateixa actuació va dificultar la feina als periodistes, ja que també van haver de fugir de la zona on actuaven els Mossos per no patir els efectes del gas pebre. Això confrontaria també amb l'exercici del dret a la informació, que protegeix la recollida d'informació sobre actuacions dels poders públics, argumenten des de l'entitat pels drets humans. Així, Olivella considera que no es pot "tolerar" que "es normalitzi atacar així a manifestants pacífics".
Anant més enllà, Monge, d'Alerta Solidària, ha incidit en què allò era una jornada de vaga laboral convocada per diversos sindicats. Així, conclou que el dret a vaga "es projecta" sobre el dret de reunió i manifestació, que l'administració hauria de "garantir i protegir". Tanmateix, l'advocat considera que els fets de l'estació de Sants van ser "exactament el contrari".
Ara, els jutjats d'instrucció hauran de decidir com avança el cas. De moment, l'esprai pebre s'obre pas entre les actuacions policials dels Mossos. I el protocol d'actuació encara evita la llum pública.