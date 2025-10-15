Càrregues dels Mossos i gas pebre a Sants per aturar les protestes contra el genocidi a Gaza

Desenes de persones s'han concentrat aquesta tarda a la rampa de sortida de l'hotel Barceló Sants amb la intenció d'aturar la marxa de l'equip de bàsquet Hapoel Jerusalem cap Manresa. Segons els organitzadors de la protesta, s'ha confirmat que l'equip de bàsquet que aquest vespre ha de jugar a Manresa, on també hi ha protestes en marxa, estava reclòs a l'establiment hoteler enganxat a l'estació de Sants. Tot i que, en un inici, els Mossos s'han limitat a envoltar la protesta sense arribar a actuar, després han acabat dispersant amb gas pebre els manifestants.
Ha sigut una asseguda popular a terra, a la sortida de l'hotel Barceló Sants, el fet que ha portat els antiavalots dels Mossos d'Esquadra a llançar gas pebre, sense que s'hagi arribat a produir cap incident afegit. Abans, també hi ha hagut cops de porra i empentes. Així, amb poc més d'un minut, els antiavalots han desfet la protesta que intentava evitar la marxa de l'equip del Hapoel Jerusalem cap a Manresa. Ha sigut en aquest moment que els autobusos de l'equip de bàsquet han aprofitat per sortir de l'hotel i arrancar cap a Manresa, on els esperen més manifestants mantenen bloquejats els tres accessos per carretera al al pavelló del Nou Congost.
Manifestació a la tarda
La convocatòria de vaga general, liderada per alguns sindicats laborals i estudiantils, pel genocidi sobre Gaza té com a plat fort, després de les accions del matí i primera hora de la tarda, una manifestació a l'entorn de l'estació de Sants per reclamar sancions contra Israel. L'alto el foc no és suficient i el pacte de pau no implica cap redempció d'un poble palestí massacrat, clamen els milers de concentrats en una nova mobilització per la guerra a Gaza. Tamje es reclama el retorn del territori ocupat a la ciutadania expulsada.
La indignació dels manifestants han portat una facció a apredregar un restaurant de la cadena Burger King, al carrer de Tarragona. Entre pintades i trencadisses de vidres, els Mossos han acabat intervenint primer amb gas pebre i després amb la irrupció de diverses furgonetes d'antiavalots disposades davant del negoci. Burger King és una de les empreses assenyalades pels moviments en defensa de Palestina com a còmplice amb l'estat d'Israel.
Cops de porra al matí
Aquest dimecres al matí, els Mossos d'Esquadra ja han dispersat a cops de porra els manifestants en solidaritat per Palestina quan es trobaven al voltant de la mateixa estació. Els joves es dirigien cap al parc de l'Espanya Industrial per tornar més tard a la plaça dels Països Catalans, on a les 18 h començarà la manifestació de la tarda. La tensió ha començat quan es trobaven a la plaça Joan Peiró, darrere de l'estació, i un grup ha començat a atacar un restaurant de menjar ràpid. Immediatament, els furgons dels antiavalots s'han activat. Els joves hi han llençat objectes i tanques, i els vehicles policials han hagut de retrocedir. La policia ha aconseguit dispersar el gruix de joves i després s'han produït corredisses pels carrers adjacents i més llançaments, i un cordó policial ha blindat en tot moment l'entrada a l'estació.
Tot i aquests aldarulls, fins a aquest moment la marxa havia estat pacífica. Centenars de joves han tallat la Gran Via a l'altura del carrer Aribau, aconseguint que els vehicles que hi circulaven quedessin completament aturats amb la Guàrdia Urbana i els Mossos davant.