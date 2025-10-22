El Govern defensa l'ús de gas pebre dels Mossos a la manifestació per Palestina

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat les càrregues dels Mossos i l'ús del gas pebre a les manifestacions per Palestina de la setmana passada. Ha sortit al pas així de les crítiques tant dels Comuns com de la CUP, que se sumen a l'allau de retrets que van tenir lloc davant l'actuació policial a les protestes pel genocidi a Gaza. Davant dels retrets, Parlon ha assegurat que "les acusacions no es corresponen a la realitat" i que, quan hi ha incidents, "l'ordre públic, de manera proporcional, ha d'evitar danys majors i minimitzar riscos". Així, ha evitat fer cap mena d'autocrítica i ha tancat files amb l'actuació del cos, en un preludi de la compareixença que farà al Parlament per donar explicacions.
Més enllà dels cops de porra, més o menys habituals en protestes multitudinàries quan hi ha alguns incidents, la novetat en les darreres manifestacions ha estat un ús més ràpid del gas pebre, que ha deixat de ser una excepció. Es va utilitzar en les protestes per la detenció dels membres de la Flotilla i també durant la vaga general contra el govern de Benjamin Netanyahu. Anteriorment, també s'havia utilitzat, però de manera puntual. La seva utilització no té un protocol públic i ha deixat algunes contradiccions respecte a les instruccions que la Generalitat havia expressat fins ara i ja provocat que les formacions d'esquerres hagin demanat explicacions al Departament d'Interior. Això s'ha traslladat avui al Parlament.
Els diputats Andrés García Berrio i Xavier Pellicer han assenyalat la consellera i els Mossos pels incidents. García Berrio ha criticat l'ús de gas pebre en un context de protesta pacífica. "Es va fer de manera directa i a molt poca distància, deixant diverses persones lesionades", ha dit. També ha denunciat les càrregues o l'ús de gasos irritants en punts de la manifestació on hi havia famílies amb infants. "En fan un ús indiscriminat, és una arma nova que s'ha fet servir molt poc", ha dit el diputat dels Comuns, que ha reclamat "aturar" l'ús d'aquesta arma i fer-ne una avaluació per part del Parlament. "S'ha de suspendre fins aleshores l'ús d'aquesta arma", ha dit, i ha advertit que el protocol no s'ha publicat.
En la resposta, Parlon ha dit que la utilització de la força "ha de ser proporcional" i d'acord amb "directrius tècniques o professionals". La consellera ha remarcat que l'ús de gas pebre és excepcional, però ha admès que el dia 15 d'octubre, a la vaga general, es va fer servir per "protegir les persones i minimitzar riscos". "Era la millor manera d'evitar d'anys majors", ha sentenciat. Parlon ha insistit també que, abans d'arribar a l'ordre públic, s'activa l'ús de la mediació, però ha recordat que, en el cas de Sants, hi havia desenes de persones que bloquejaven la sortida de l'equip Hapoel de Jerusalem. "Hi va haver un avís, no es van aixecar", ha dit. Davant del risc que l'autocar dels jugadors quedés bloquejat a la rampa de sortida, es va decidir actuar amb gas pebre.
En la mateixa línia, Pellicer ha exigit a Parlon que concreti el seu model d'ordre públic i que aclareixi si es va donar alguna ordre per utilitzar gas pebre. "El principal risc van ser els Mossos", ha dit el diputat cupaire, que ha denunciat que els Mossos actuïn sense "cap mena de control". "Ha obert alguna investigació interna? Farà alguna autocrítica?". Ni una cosa, ni l'altra, a jutjar per la resposta de Parlon. "Hi ha persones que no tenen un comportament pacífic", ha dit la consellera, que ha parlat de "violència generalitzada" en alguns punts de la manifestació, així com "agressions" als agents de la Brimo, crema de contenidors o atacs contra establiments. Davant d'això, ha dit que l'actuació de l'ordre públic, seguint els protocols, era necessària.