Florentino Pérez posa en dubte els títols de l’època daurada del Barça

El cas Negreira segueix marcant part de l'agenda esportiva i periodística madrilenya. Més d'una vegada que el Reial Madrid ha rebut males notícies, sigui per un mal resultat o un cas extraesportius el cas Negreira floreix amb una nova declaració, amb una nova "prova" o amb un nou assenyalament. El darrer ha estat aquest diumenge -després de la inauguració de l'Spotify Camp Nou - en boca del president del club blanc, Florentino Pérez.
En la celebració de l'Assemblea de socis compromissaris del Madrid, Florentino Pérez ha carregat contra gairebé tothom: la UEFA, el Barça, Tebas i els àrbitres. En el contundent i dur discurs de més d'una hora, el president madridista ha assenyalat a quatre presidents del Barça pels pagaments a Negreira.
Un dels motius que ha exposat per reforçar la seva tesi ha estat la balança d'expulsions: "Durant l'etapa de Negreia, el saldo d'expulsions del Barça era de +49 i el del reial Madrid, -1. Trèieu les vostres conclusions...", ha etzibat.
"No és normal que el Barça hagi pagat vuit milions al vicepresident dels àrbitres durant com mínim 17 anys", ha dit mentre els socis allà presents s'han fet un fart d'aplaudir. I ha assenyalat que "el període coincideix, casualment, amb els millors resultats esportius del Barça". A més, ha recalcat que Negreira era un càrrec clau a la cúpula arbitral: "tenia funcions importants", ha puntualitzat i ha tret pit sobre que el Madrid sigui l'únic club que s'hagi personat en el judici.
Memoria selectiva
Així doncs, el president blanc creu que en l'etapa gloriosa del Barça i la Masia amb Messi, Iniesta, Piqué, Xavi, Víctor Valdès i Pep Guardiola, entre d'altres, al capdavant es deu a uns pagaments als àrbitres. Alguns blaugranes davant l'assenyalament recorden com els àrbitres van errar com a mínim en dos errors clamorosos: un al Benito Villamarin, contra el Betis a la temporada 16-17, amb un gol fantasma, en el qual la pilota entra més d'un metre en una de les darreres jornades de la Lliga. L'altre, més rellevant encara, en el partit disputat com una final, en el qual el Barça s'enfrontava al Atlètico de Madrid i havia de guanyar el partit per endur-se la Lliga: el partit va acabar amb empatar i amb un gol anul·lat a Leo Messi per un fora de joc inexistent.
A més d'assenyalar al Barça, Florentino Pérez ha carregat contra el president de la Lliga, Javier Tebas, per voler dur el Vila-real - Barça a Miami; contra el nivell de l'arbitratge espanyol i contra la UEFA, la qual diu que evita crear la Superlliga per seguir omplint-se les butxaques amb salaris milionaris.