Actitud poc habitual la que va mostrar Luis Enrique a la final del Mundial de Clubs. L'entrenador del PSG va formar part de la polèmica després que l'àrbitre xiulés la fi del partit i va colpejar un jugador del Chelsea, en una acció que la FIFA ja investiga i que podria acabar amb una sanció contundent contra el tècnic asturià.

A la final d'aquest diumenge, i contra tot pronòstic, res li va sortir bé al PSG. Els francesos eren els màxims favorits per guanyar el títol després de ser campions de la Champions i de superar al Mundial de Clubs equips com el Reial Madrid, el Bayern de Múnic o l'Atlètic de Madrid. Però va saltar la sorpresa.

El Chelsea va començar el partit escombrant totalment els francesos. Cole Palmer va ser el gran protagonista del partit, amb dos gols i una assistència. El partit anava 3-0 a favor dels anglesos en tan sols mitja hora, i els francesos van ser incapaços de capgirar el resultat. El Chelsea, primer campió del Mundial de Clubs de nou format.

Luis Enrique colpeja un jugador del Chelsea

Però, tot i el resultat contundent, el partit va estar farcit de polèmica. De fet, un jugador del PSG va ser expulsat en el tram final per estirar els cabells del català Marc Cucurella. I al final del partit, un nou enfrontament va tenir Luis Enrique com a protagonista. Un grup de jugadors del PSG i del Chelsea es discutien i l'exentrenador del Barça va decidir intervenir.

¡SALTARON CHISPAS ENTRE LUIS ENRIQUE Y JOAO PEDRO! 🤯🤯🤯🤯



El momento del técnico español con el jugador del Chelsea tras perder la final del Mundial de Clubes @FIFACWC | La final, gratis en https://t.co/OFe1FpBGjK | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/InAjrW0QQE — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2025

Però no va ajudar a rebaixar les tensions. Luis Enrique va colpejar Joao Pedro a l'altura del coll i el futbolista del Chelsea, potser posant una mica més de pa que formatge, va anar cap a terra. A l'entrenador del PSG el va acabar retenint un membre del seu equip, evitant que l'asturià s'exposés a conseqüències més importants que les que possiblement rebrà.

La resposta de Luis Enrique

Luis Enrique, davant l'onada de comentaris que va generar la imatge, es va pronunciar a través de la roda de premsa posterior al partit. "Hi ha una situació que crec que és totalment evitable per part de tots", va explicar el tècnic, tot detallant que la seva voluntat era la d'intentar separar els jugadors perquè no hi hagi més problemes.

Luis Enrique: "Aquí no hay perdedores, perdedor en la vida es el que se rinde" 👏



La reflexión después de perder la final del Mundial de Clubes #FIFACWC pic.twitter.com/xxEItnOZ0W — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 14, 2025

L'entrenador del PSG va remarcar que hi havia molta pressió i molta tensió durant el partit i que en els instants posteriors es van produir una sèrie d'empentes per part de molta gent, moment en què va valorar que calia intervenir. "Insisteixo, hauríem d'evitar que torni a passar, però la meva intenció sempre és evitar que qualsevol situació vagi a més", va concloure el tècnic asturià.