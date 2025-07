El PP surt en tromba contra el finançament singular: «És corrupció d'estat»

Com era d'esperar, el PP ha sortit en tromba contra el finançament singular que certifiquen aquest dilluns els governs català i espanyol a la comissió bilateral. Els populars han llançat crítiques al nou model des de Madrid i Catalunya, però també han mobilitzat els presidents autonòmics a Madrid, Andalusia i Extremadura, tot prometent guerra contra la mesura. El socialista Emiliano García Page, en la seva línia ja habitual, també ha clamat contra la proposta.

Qui ha obert la veda ha estat Santi Rodríguez, secretari general del PP, tot apuntant que la proposta de finançament singular "no pot ser generalitzable". "No ens ho creiem, estem davant d'un intent d'amagar el que realment es vol acordar", ha sentenciat Rodríguez, que ha insinuat que el nou model pactat entre els executius català i espanyol "pot ser contrari" a l'Estatut d'Autonomia.

Madrid, Andalusia i Extremadura insinuen una batalla legal

En una línia similar, Andalusia ha anunciat una "batalla política, social i judicial" contra el finançament singular. El conseller de Presidència andalús, Antonio Sanz, ha parlat de "l'atropellament i l'atemptat més gran" a la solidaritat i la igualtat entre espanyols en moltes dècades. "Es firma un acord per trencar la unitat de l'Agència Tributària espanyola i per garantir un finançament privilegiat", ha sentenciat Sanz, que també ha parlat de "ruptura de la Constitució".

Madrid ha anat un pas més enllà i ha parlat de "corrupció d'estat". Així ho ha verbalitzat el conseller de Presidència d'Ayuso, Miguel Ángel García Martín, que ha dit que el finançament singular per a Catalunya és un "despropòsit" i ha acusat Pedro Sánchez de concedir-lo a canvi de mantenir-se a la Moncloa. "És il·legal, inconstitucional i corrupció institucional", ha sentenciat García Martín.

Al seu torn, Extremadura demanarà un finançament "just" davant el "cuponazo" que creuen que es concedeix a Catalunya. El portaveu del PP extremeny, José Ángel Sánchez Juliá, ha exigit "igualtat de condicions" a tot l'Estat i ha apuntat que els serveis públics es poden veure afectats amb el nou model acordat. "La màfia s'asseu amb el cobrador del frac per passar factura a canvi de set vots per mantenir-se una estona més a la Moncloa", ha dit Sánchez.

El socialista Page s'uneix a les crítiques

Qui tampoc podia faltar a les crítiques ha estat Emiliano García-Page. "Que no ens prenguin per ximples", ha dit el president socialista de Castella-la Manxa, que ha considerat que l'acord només es produeix per "pagar favors, xantatges o el que és pitjor, passos endavant cap a la ruptura de la unitat i la igualtat" de l'Estat.

Page ha insistit que el canvi de finançament el proposa "qui vol trencar Espanya" i ha considerat que si l'independentisme no ho hagués posat sobre la taula, la discussió s'estaria donant a totes les comunitats. "Si ho hagués plantejat Madrid, els mateixos que ara el signen dirien que és una barbaritat", ha conclòs el president manxec.