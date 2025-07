Comissió bilateral sobre el finançament singular, en directe

Junts ha assegurat que l'acord entre l'Estat i la Generalitat pel finançament és “molt decebedor”. “No hi ha nou model de finançament, ni singular ni plural, no hi ha nou model de finançament”, ha dit Antoni Castellà. El dirigent independentista ha recordat que els 22.000 milions de dèficit fiscal no es recuperen amb aquest acord. “No recuperem ni un euro”, ha dit. Castellà ha criticat els equilibris nominals i ha insistit que “no hi ha ni un euro més” per a la Generalitat. Sí que hi ha, ha dit, canvis en la gestió administrativa, per tal que els funcionaris catalans puguin fer la feina que feien fins ara els espanyols. “Farem la feina, però no hi haurà cap benefici per Catalunya”, ha indicat. Tampoc hi haurà una llei pròpia per Catalunya, que no quedarà fora de la LOFCA. “No hi ha singularitat, només és un model que planteja que, qui vulgui, pugui recaptar l'IRPF”, ha apuntat.