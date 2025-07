Fi de festa per un dels integrants del Barça del triplet del 2015. Ivan Rakitic ha anunciat, als 37 anys, la seva retirada del futbol. El croat penja les botes després de dinou temporades al futbol professional, assolint el seu pic de rendiment al club blaugrana i sota les ordres de Luis Enrique.

En una carta que ha distribuït a través de les xarxes socials, Rakitic ha recordat totes les etapes de la seva carrera. Des dels seus inicis a Suïssa i Alemanya passant per la seva etapa a Sevilla - on va conèixer Raquel Mauri, la seva dona i mare dels seus fills - fins al tram final al Hadjuk Split de la seva Croàcia natal.

A la carta hi ha un espai dedicat al seu tram al Barça, que Rakitic defineix com "un somni que ni m'atrevia a imaginar". El croat és el cinquè jugador estranger amb més partits oficials disputats al club blaugrana. Durant els cinc anys que va jugar al Camp Nou va guanyar 4 Lligues, 4 Copes del Rei, 1 Champions, 2 Supercopes d'Europa, 1 Supercopa d'Espanya i 1 Mundial de Clubs.

Nova etapa als despatxos

Tot i retirar-se com a jugador, el futur de Rakitić no s'allunya del món del futbol. Tal com avancen diversos mitjans croats, l'exfutbolista ja té acordat començar una nova etapa com a ajudant del director esportiu al Hadjuk Split, l'equip on s'ha retirat.

Així, farà tasques vinculades amb la gestió de la plantilla. Tant en la cerca de nous fitxatges com en la presa de decisions sobre les sortides i renovacions dels futbolistes en plantilla. De l'equip titular del Barça a la final del 2015, només segueixen en actiu Ter Stegen, amb un peu i mig fora del Barça, i Jordi Alba, Busquets, Messi i Suárez, tots ells a l'Inter de Miami.