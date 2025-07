Revelades les possibles causes de l'accident de Diogo Jota: excés de velocitat i problemes a la roda

Cinc dies després del tràgic accident de trànsit que va deixar la mort del futbolista Diogo Jota i el seu germà, es comencen a esclarir les causes. La Brigada de Trànsit de la Comandància de Zamora de la Guàrdia Civil ha determinat que les més que probables són un problema amb una roda del vehicle i un excés de velocitat.

A banda, les proves indiquen que el conductor del vehicle era Diogo Jota, tot i que és una informació encara per confirmar. El cotxe es va incendiar després de l'accident, cosa que ha complicat la investigació. Tot i això, les marques deixades per una de les rodes a l'asfalt de la carretera, a uns 100 metres del lloc de l'impacte, i amb una longitud d'uns 50 metres han pogut ser determinants a l'hora de fer aquestes conclusions preliminars.

El cotxe que conduïa presumptament Diogo Jota i que es va accidentar era un Lamborghini Huracà. Un cotxe amb un preu entorn dels 340.000 euros, 600 CV de potència i que pot arribar als 300 quilòmetres per hora. Es treballa amb la hipòtesi que la roda va rebentar quan el cotxe intentava fer un avançament.

L'informe encara està en curs, però es troba judicialitzat malgrat que no hi hagi hagut cap delicte. El responsable de la investigació és el jutjat únic de Puebla de Sanabria la responsable del qual és la jutge Elena Rubio González.

Qui era Diogo Jota?

Diogo Jota era un futbolista portuguès que jugava al Liverpool. El davanter portuguès va arribar al club anglès l'any 2020 com un autèntic fitxatge estrella, ja que els reds van pagar prop de 45 milions d'euros per la seva arribada des del Wolverhampton. Aquesta mateixa temporada ha disputat 37 partits, en els quals ha marcat nou gols i ha donat quatre assistències en l'any en què ha guanyat la Premier League.

El davanter portuguès, hàbil tant pel mig com per les bandes, també acabava de guanyar la Nations League amb la seva selecció en la final vençuda contra Espanya. De fet, també és un vell conegut de la Lliga, ja que el 2016 va arribar a l'Atlètic de Madrid, llavors com una promesa. El seu pas va ser força discret, però el conjunt madrileny va fitxar-lo per set milions i dos anys després va vendre'l pel doble.