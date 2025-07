Mor Diogo Jota, futbolista del Liverpool, en un accident de trànsit

Notícia de molt impacte al món del futbol. El jugador portuguès Diogo Jota ha mort en un accident de trànsit. El futbolista de 28 anys ha perdut la vida en un sinistre que s'ha produït a la carretera A-52, a l'altura del municipi de Palacios de Sanabria, a la província de Zamora, i en el qual també ha mort el seu germà, de 26 anys, també futbolista.

L'accident ha ocorregut aquest dijous, pocs minuts després de les dotze i mitja de la nit, i durant les vacances del futbolista. Per motius que es desconeixen, el vehicle va patir una sortida de la via i es va provocar un incendi. Els testimonis dels fets van alertar el servei d'emergències 112 després de veure un cotxe envoltat de flames, que també van estendre's a la vegetació propera.

Fins al lloc dels fets van desplaçar-se tant la Guàrdia Civil, com els Bombers i els serveis d'emergències, però només es va poder confirmar la mort dels dos futbolistes. L'incendi va ser extingit ràpidament i no va deixar més conseqüències.

Qui és Diogo Jota?

Diogo Jota es trobava en un dels millors moments de la seva carrera. El davanter portuguès va arribar al Liverpool l'any 2020 com un autèntic fitxatge estrella, ja que els reds van pagar prop de 45 milions d'euros per la seva arribada des del Wolverhampton. Aquesta mateixa temporada ha disputat 37 partits, en els quals ha marcat nou gols i ha donat quatre assistències en l'any en què ha guanyat la Premier League.

El davanter portuguès, hàbil tant pel mig com per les bandes, també acabava de guanyar la Nations League amb la seva selecció en la final vençuda contra Espanya. De fet, també és un vell conegut de la Lliga, ja que el 2016 va arribar a l'Atlètic de Madrid, llavors com una promesa. El seu pas va ser força discret, però el conjunt madrileny va fitxar-lo per set milions i dos anys després va vendre'l pel doble.