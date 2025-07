Qui era Diogo Jota, el futbolista del Liverpool mort en un accident de trànsit?

El món del futbol està de dol per la mort impactant de Diogo Jota. El jugador portuguès del Liverpool ha perdut la vida en un accident de trànsit durant la matinada d'aquest dijous a la província de Zamora. El seu traspàs ha commocionat tot el planeta de l'esport rei perquè és un jugador d'elit, que ha passat per diferents lligues europees, i que avui dia viva un dels millors moments de la seva carrera.

De Portugal a Anglaterra passant per Madrid

Nascut a Porto un 4 de desembre de 1996, Diogo Jota va començar a formar-se com a futbolista als nou anys a les files del Gondomar. Quatre anys després va ser traspassat al Paços de Ferreira, on va fer el salt a la primera divisió portuguesa. La seva trajectòria prometedora va captar l'atenció de l'Atlètic de Madrid que, amb només 19 anys, va decidir incorporar-lo a les seves files per un preu de set milions d'euros.

Però realment mai va trepitjar la primera divisió espanyola. L'Atlètic de Madrid va cedir-lo el primer any al Porto i la segona temporada al Wolverhampton. Ara bé, el que no es pot negar és que el club madrileny va treure'n benefici. Dos anys després de fitxar-lo, va vendre Diogo Jota al mateix Wolverhampton per una xifra de 14 milions d'euros. Amb els anglesos va ser un dels protagonistes de l'ascens a la Premier League.

Campió amb el Liverpool i amb Portugal en la mateixa temporada

Les bones xifres a Anglaterra, amb 131 partits i 44 gols, va fer que un equip d'elit el decidís portar com a fitxatge estrella. Així doncs, el 2020 Diogo Jota va fitxar pel Liverpool per una quantitat propera als 45 milions d'euros. Aquesta mateixa temporada ha disputat 37 partits amb els reds, en els quals ha marcat nou gols i ha donat quatre assistències en l'any en què han guanyat la Premier League.

El davanter portuguès, hàbil tant pel mig com per les bandes, també acabava de guanyar la Nations League amb la seva selecció en la final vençuda contra Espanya. Amb el combinat portuguès havia disputat 49 partits en els quals havia marcat 14 gols i era un dels fixos a l'onze titular de l'actual seleccionador, el català Robert Martínez.

Els detalls de l'accident on ha mort Diogo Jota

Diogo Jota ha perdut la vida en un sinistre que s'ha produït a la carretera A-52, a l'altura del municipi de Palacios de Sanabria, a la província de Zamora, i en el qual també ha mort el seu germà, de 26 anys, també futbolista. En aquest cas es tracta d'André Silva, que era futbolista del Penafiel, equip de la segona divisió portuguesa.

L'accident ha ocorregut aquest dijous, pocs minuts després de les dotze i mitja de la nit, i durant les vacances del futbolista. Per motius que es desconeixen, el vehicle va patir una sortida de la via i es va provocar un incendi. Els testimonis dels fets van alertar el servei d'emergències 112 després de veure un cotxe envoltat de flames, que també van estendre's a la vegetació propera però van poder ser extingides ràpidament.