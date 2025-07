Junts considera «molt decebedor» l'acord pel finançament: «No hi ha nou model»

Junts ha assegurat que l'acord entre l'Estat i la Generalitat pel finançament és “molt decebedor”. “No hi ha nou model de finançament, ni singular ni plural", ha dit Antoni Castellà. El dirigent independentista ha recordat que els 22.000 milions de dèficit fiscal no es recuperen amb aquest acord. “No recuperem ni un euro”, ha dit. Castellà ha criticat els equilibris nominals i ha insistit que “no hi ha ni un euro més” per a la Generalitat. Sí que hi ha, ha dit, canvis en la gestió administrativa, per tal que els funcionaris catalans puguin fer la feina que feien fins ara els espanyols.

“Farem la feina, però no hi haurà cap benefici per Catalunya”, ha indicat. Tampoc hi haurà una llei pròpia per Catalunya, que no quedarà fora de la LOFCA. “No hi ha singularitat, només és un model que planteja que, qui vulgui, pugui recaptar l'IRPF”, ha apuntat. Ara com ara, Junts no té “cap motiu” per avalar cap de les propostes sobre el nou finançament, com ara la que plantejarà ERC per recaptar l'IRPF. “Junts vol la cessió del 100% dels impostos, un concert com el del País Basc”, ha afirmat.

A l'espera de la concreció dels acords, els Comuns han dit que l'acord del finançament és “un pas endavant” per aconseguir un nou sistema que millori els ingressos de Catalunya, tot i que queda feina per fer. David Cid ha assegurat que de bilateral presentarà els principis rectors del nou model, que va més enllà d'una simple actualització. “L'Estat assumeix els principis rectors del nou model”, ha dit el dirigent del partit.

Ha destacat que Catalunya tindrà més ingressos gràcies a més participació en els impostos que avui gestiona l'Estat i, alhora, hi haurà solidaritat amb la resta de territoris. “Tot això s'haurà de negociar”, ha indicat. També és important que l'Estat assumeixi la “singularitat” de Catalunya, també en contraposició a la posició del PP. “Catalunya té un autogovern singular, avalat pel TC i tenim competències singulars”, ha insistit Cid. Un tercer element rellevant és el principi d'ordinalitat, per dir “prou” a la “insolidaritat” de comunitats com Madrid que fan “dúmping fiscal”.

Els consellers de la Presidència, Albert Dalmau, i d'Economia i Hisenda, Alícia Romero, s'han reunit aquest matí al Palau de la Generalitat amb representants dels grups parlamentaris poc abans de la comissió bilateral entre Estat i Generalitat per a intentar fixar la base del nou model de finançament singular. La negociació entre ERC, govern espanyol i Generalitat no ha estat fàcil. A la cita prèvia hi ha acudit tots els grups excepte el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana.