El finançament arriba amb deures pendents a la primera cita clau

Els governs català i espanyol reuneixen aquest dilluns la comissió bilateral per formalitzar l'acord pel finançament singular. Es tracta de la primera cita marcada en vermell al calendari, que servirà per passar d'un pacte entre partits -ERC i PSC per investir Salvador Illa- a un pacte entre governs. La fotografia i el missatge polític que se'n deriva, doncs, és rellevant, perquè el govern espanyol assumirà els principis fonamentals del model de finançament singular. Ara bé, les parts no han aconseguit arribar a una entesa en què també se senti còmode la tercera part en aquesta negociació, ERC, que ja ha advertit que caldrà concretar molt més pel que fa als recursos disponibles o al paper de l'Agència Tributària de Catalunya.

En aquest sentit, Estat i Generalitat arriben amb deures pendents a la primera cita. Totes les parts reconeixen que la formalització del pacte és rellevant, perquè implica que el govern de Pedro Sánchez assumeix que haurà de desplegar un model de finançament en què Catalunya recapti tots els impostos i estigui guiat pel principi d'ordinalitat, que ara com ara no es respecta. Els republicans, que també han participat en les negociacions de les últimes setmanes, consideren que el Ministeri d'Hisenda no ha fet prou per arribar a la meta de dilluns amb més concrecions sobre una carpeta que és complexa, però fonamental per al futur de la legislatura espanyola i catalana.

La bilateral, que arrenca al migdia, estarà presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Victor Torres. Per la part catalana, hi haurà la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero; el secretari de Govern, Javier Villamayor; la secretària general de Presidència, Eva Giménez; el secretari general d’Economia, Juli Fernández; la delegada del Govern a Madrid, Núria Marín; la directora general de Coordinació Interdepartamental, Mònica Lafuente; el director general de Drets i Assumptes Constitucionals, Alfredo González; i la subdirectora general de Relacions amb l’Estat, Eva Torras.

Per part espanyola, hi seran el secretari d’Estat de Política Territorial, Arcadi España; el secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón; el secretari d’Estat de Relacions amb les Corts i Assumptes Constitucionals, Rafael Simancas; la secretària general de Transport Terrestre, Rocío Báguena; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; la secretària general de Coordinació Territorial, Miryam Álvarez; i el subdirector general de Relacions Bilaterals amb les Comunitats Autònomes, Jorge García. El missatge que transcendia de la Generalitat fa tot just una setmana era d'optimisme, però les converses van començar a descarrilar dimecres.

El paper de la Hisenda catalana

No hi ha res trencat, però sí un distanciament entre ERC i el govern espanyol. Els republicans celebren haver "convençut" els socialistes pel nou model, però lamenten que els ritmes de la negociació no són els adequats per poder complir amb els terminis, que si bé poden ser flexibles, no poden ser indefinits. Aquest dissabte, Oriol Junqueras advertia Pedro Sánchez i Salvador Illa que sense concrecions i avenços no tindran garantit el suport dels republicans en altres carpetes, com ara els pressupostos catalans o qüestions que vulgui aprovar un govern espanyol en hores baixes pels escàndols de corrupció que envolten el PSOE.

El problema de fons és que l'Estat no concreta els recursos extra que aportarà per poder reformar el finançament, de manera que Catalunya millori la seva situació però cap territori en surti perjudicat. La xifra es mou al voltant dels 20.000 milions d'euros anuals que hauria de posar el govern espanyol sobre la taula, però el Ministeri d'Hisenda no concreta si serà aquesta quantitat ni d'on la pensa treure. L'altre punt de discrepància és en el rol de l'Agència Tributària de Catalunya durant la transició fins a recaptar tot l'IRPF i, després, fins a assumir la gestió de tots els impostos. La part espanyola planteja un paper de "submissió" de la Hisenda catalana a l'espanyola, segons ERC. La part catalana demana que sigui en un rol de "coordinació".

ERC tira pel dret sense esperar el PSOE

En tot cas, ERC no vol que els dubtes del govern espanyol facin descarrilar el nou model i per això ha decidit tirar pel dret amb la recaptació de l'IRPF sense esperar el PSOE. Després de setmanes de negociació que no han permès desencallar aquesta carpeta, els republicans presentaran en els pròxims dies una reforma legislativa al Congrés perquè Catalunya pugui gestionar aquest impost, el primer de tots els que ha d'assumir d'acord amb el pacte que van signar republicans i socialistes. Ara com ara, la reforma no té garantida la majoria, però els republicans s'han mostrat oberts a negociar-la amb el PSOE i tots els grups que convingui.