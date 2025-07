Messi pot tornar a jugar al Camp Nou? Les parts ja donen pistes

Encara que quedi mínim un any per la inauguració de l'Spotify Camp Nou, el Barça continua apostant per una gran tornada a casa un cop finalitzin les obres. De fet, fonts del club han assegurat que treballen amb per fer realitat l'esperança que Leo Messi torni a Barcelona per acomiadar-se del públic del Camp Nou.

No obstant això, l'entorn del jugador ha negat aquesta possibilitat, segons avança RAC1. Han expressat que no s'està treballant en la tornada de Messi al camp, de fet, expliquen que no han parlat amb ningú sobre el tema. A més, han remarcat que des que el jugador va marxar de l'equip no existeix un contacte directe amb el Barça.