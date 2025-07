Carlo Ancelotti condemnat a un any de presó per defraudar 386.000 euros a Hisenda

L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a un any de presó l'exentrenador del Reial Madrid, Carlo Ancelotti per la comissió d'un delicte contra la Hisenda Pública relatiu al període fiscal de l'any 2014 i l'ha absolt d'un altre de relatiu al 2015.

Ancelotti va defraudar 386.361 euros, però no entrarà a la presó perquè no té antecedents penals i la condemna és menor de dos anys. Actualment viu al Brasil després de deixar el Reial Madrid el passat mes de juny per convertir-se en l'entrenador de la selecció brasilera. A banda, el Reial Madrid ja va pagar els deutes de l'entrenador, en nom seu, a la justícia espanyola.

Voluntat d'eludir impostos

Al judici, el fiscal ha mantingut la seva sol·licitud de quatre anys i nou mesos de presó en considerar que estava acreditada la defraudació tributària el 2014 i el 2015. Davant d'això, la defensa de l'exentrenador del Reial Madrid ha afirmat que va estar "mal assessorat" i que els contractes eren "un nyap".

Tot i això, a la sentència, els magistrats exposen que l'actuació d'Ancelotti en relació amb els fets revela "un coneixement clar del deure tributari derivat de la seva residència fiscal a Espanya l'exercici 2014, així com la voluntat conscient d'eludir el pagament d'impostos dels rendiments obtinguts de l'explotació dels seus drets d'imatge, mitjançant mecanismes artificiosos de creació de l'estructura social".

"L'existència d'assessorament jurídic i fiscal professional, tal com va mantenir l'acusat al seu interrogatori, no exclou el dol quan els fets són manifestament fraudulents i les estructures utilitzades no responen a una lògica econòmica real", recalquen els magistrats. Conclouen que "l'ocultació deliberada d'ingressos, mitjançant estructures opaques i entitats a paradisos fiscals, acredita una intenció defraudadora".