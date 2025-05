Carlo Ancelotti s'avança a l'acomiadament del Reial Madrid i fitxa pel Brasil

No era cap secret que Carlo Ancelotti tenia els dies comptats com a entrenador del Reial Madrid. També semblava prou clar que el seu destí era la selecció del Brasil. Però potser el més sorprenent és que el combinat sud-americà ha anunciat el fitxatge de l'entrenador italià abans que el seu club actual n'anunciï l'acomiadament. Ancelotti, de 65 anys, es compromet amb el Brasil de cara al Mundial de 2026 en el que pot ser la seva última experiència a les banquetes abans de la jubilació. Per la seva banda, el Reial Madrid hauria d'anunciar el fixatge de Xabi Alonso en les pròximes hores. El basc, que arriba del Bayer Leverkusen, ja s'asseurà a la banqueta blanca en el Mundial de Clubs d'aquest estiu.