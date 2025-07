L'Espanyol canvia de mans: Chen Yansheng ven el club a un grup inversor anglès

Canvi de propietat al RCD Espanyol. Després de mesos de rumors, aquest dilluns, Chen Yansheng, màxim accionista del club, ha confirmat la seva venda a Velocity Sport Limited (VSL) un grup inversor amb matriu anglesa, però amb accionistes nord-americans i presidit per l'empresari Alan Pace.

VSL és la filial anglesa del grup ALK Capital, i ja gestiona el Burnley de la Premier League anglesa. Amb l'entrada de l'Espanyol al grup, "tant el conjunt blanc-i-blau com el conjunt anglès formaran part del mateix hòlding, tot i que cadascun es manté de manera independent", ha explicat el club blanc-i-blau en un comunicat.

Aquesta fórmula d'integració empresarial permet la "convivència de dos models de clubs històrics que actuaran de manera autònoma, encara que es nodriran d'un mateix grup econòmic", ha detallat l'Espanyol.

A banda, RASTAR, màxim accionista de l'Espanyol des de 2016, no se'n desvincula per complet, sinó que "les seves accions passen a formar part d'aquest nou vehicle inversor", segons ha detallat el club. És a dir, formarà part de l'accionariat. Així doncs, tant Chen Yangsheng, president, com Mao Ye, director executiu, segueixen vinculats al club.

Javier de Haro, periodista que segueix l'actualitat de l'Espanyol ha informat que el nou president del club serà un directiu de VLS, encara per decidir. Afegeix que, en principi, el canvi de propietat no implicarà canvis en l'àrea esportiva. No s'han fet oficials les xifres de la compra del club, que podrien girar entorn dels 130 milions d'euros.