El dard de Luis Enrique a Susana Guasch: «Vinc per la Mónica, per l'Álvaro menys i per tu poc»

La victòria del PSG a la final de la Champions ha deixat moltes imatges del seu gran artífex, Luis Enrique, tant dins com fora del camp. Al camp, Luis Enrique va orquestrar un autèntic festival dels parisencs que van passar per sobre de l'Inter, sense deixar cap opció als italians (5-0).

En acabar el partit va començar la celebració, entre jugadors, cos tècnic i aficionats. És la primera Champions que guanya el PSG en la seva història. Luis Enrique, primer de tot, va tenir un gest per la seva filla Xana, que va morir d'un càncer el 2019, i arran de la qual l'entrenador asturià ha creat una fundació per ajudar les famílies que passin per la mateixa situació.

A banda del record per la seva filla, Luis Enrique no podia amagar la seva alegria, i el seu caràcter habitual el va deixar anar a l'entrevista postpartit amb Movistar. Va arribar saludant molt efusivament Álvaro Benito, i quan va tenir el micròfon al davant va dir: "Jo he vingut per la Mónica" (Marchante).

Luis Enrique marcando el 6º de la noche a Susanita, tampoco se podía saber. pic.twitter.com/x87QptZvi2 — No Se Podía Saber (@nosepodiasaber) May 31, 2025

Per a després tot fent broma afegir: "Bé i per l'Álvaro també una mica". El dard el va deixar anar quan es va quedar mirant a la tercera presentadora, Susana Guasch, i va dir-li "per tu poc". Al que Guasch, sorpresa va contestar "Per què?"

Luis Enrique sempre ha tingut una relació difícil amb els periodistes. Guasch que fa molts anys que treballa a Movistar va coincidir amb l'entrenador asturià durant la seva etapa al Barça, i com va demostrar a l'entrevista, Luis Enrique no en té gaire bon record.