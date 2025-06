Susana Guasch trenca el silenci sobre Luis Enrique: «Veig que no ha oblidat la meva feina»

Susana Guasch s'ha pronunciat sobre la polèmica amb Luis Enrique després de la final de la Champions League. La periodista barcelonina ha publicat un vídeo a Instagram en què explica l'origen de les tensions amb l'entrenador del PSG, que es remunten a l'època en què ocupava la banqueta del Barça.

La comunicadora diu que trenca el silenci davant l'expectació que ha generat el retrobament amb el tècnic asturià. "Sou molts els coneguts i no coneguts que m'heu preguntat per què em va contestar d'aquesta manera", ha dit. Cal recordar que Luis Enrique va deixar clar que compareixia als micròfons de Movistar+ després de la final tot i que no volia trobar-se amb Guasch.

La mala relació entre tots dos comença ara fa nou anys. El 2016 Luis Enrique ocupava la banqueta del Barça després d'aconseguir el triplet, però les coses no acabaven de funcionar. Segons explica Guasch, una notícia que va llegir després de les declaracions de Luis Enrique li ha refrescat la memòria.

La periodista treballava llavors a la Sexta i era reportera a peu de gespa en els partits de la Champions League que llavors emetia Antena 3. Guasch era l'encarregada també de fer les entrevistes d'abans i després dels partits i assegura que, com que les coses no anaven bé al Barça, Luis Enrique es negava a concedir entrevistes.

"Fèiem periodisme: preguntar a qui guanya i qui perd", assegura Guasch. El pas del Barça per Europa va acabar amb una eliminació als quarts de final contra l'Atlètic de Madrid. "Veig que la meva feina no l'ha oblidat i no li va agradar", conclou la comunicadora, que celebra que una dècada després a l'entrenador li vagin bé les coses. "No passa res, per a gustos...", diu Guasch, que insisteix que seguirà preguntat "el que em doni la gana".

El dard de Luis Enrique a Susana Guasch

Luis Enrique estava desfermat, tal com és normal, en plena celebració de la seva segona Champions i el seu segon triplet com a entrenador. A banda del record per la seva filla Xana, un dels moments més emotius de la nit, l'entrenador va deixar anar el seu caràcter habitual a l'entrevista postpartit amb Movistar.

Va arribar saludant molt efusivament Álvaro Benito, i quan va tenir el micròfon al davant va dir: "Jo he vingut per la Mónica", en referència a la periodista Mònica Marchante. Per a després tot fent broma afegir: "Bé i per l'Álvaro també una mica". El dard el va deixar anar quan es va quedar mirant a la tercera presentadora, Guasch, i va dir-li "per tu poc". Al que Guasch, sorpresa va contestar "Per què?"