El PSG guanya la Champions i Luis Enrique iguala Guardiola amb un segon triplet

El PSG ha superat amb molta claredat l'Inter de Milà a la final de la Champions (5 a 0) a l'Alianz Arena de Múnic i ha aixecat l'orelluda per primera vegada a la història. Un doblet del jove extrem de 19 anys Désiré Doué, un gol de l'exmadridista Achraf Hakimi, un altre de Khvitxa Kvaratskhèlia i un darrer de Mayulu han plasmat al marcador la superioritat futbolística parisenca i han certificat el segon triplet com a entrenador de Luis Enrique, que ha igualat Pep Guardiola en aquest registre.

Els italians han estat irreconeixibles des del primer moment i després de diverses internades de l'atac francès, una desconnexió del vell amic de Lamine Yamal Federico Dimarco ha permès Hakimi rematar una passada de la mort de Doué sol dins l'àrea petita al minut 12 (1 a 0). I, lluny d'aixecar el peu de l'accelerador, els de Luis Enrique han continuat estrenyent l'Inter i han duplicat l'avantatge vuit minuts després amb un xut de Doué que desvia a l'interior de la porteria un desafortunat Dimarco (2 a 0).

Els 22 protagonistes han enfilat el túnel de vestidors amb el 2 a 0 i tot i els múltiples canvis de l'entrenador de l'Inter, Simone Inzaghi, el guió a la segona part no ha canviat. Al minut 63, Dembélé s'ha inventat una trepitjada d'esquenes per a la carrera de Vitinha, que ha filtrat una bona passada a l'espai per a Doué i l'estrella de 19 anys ha definit amb un xut ras ajustat al pal dret de Sommer. 3 a 0 i partit sentenciat.

Luis Enrique s'ha mostrat molt satisfet amb la imatge del seu equip i se l'ha vist gaudir molt en tot moment. A l'altra banqueta, Inzaghi ha perdut els papers i ha rebut una targeta groga per protestar. Els últims a apuntar-se a la festa del PSG han estat Kvaratskhèlia i Mayulu. El primer no ha perdonat en un u contra u contra Sommer i ha afusellat per establir el 4 a 0, mentre que el segon ha aprofitat els últims minuts com a suplent per confirmar el tècnic asturià com un dels millors entrenadors del moment i de la història amb una maneta a la final (5 a 0).

Amb tot, el projecte de Luis Enrique ha donat els resultats que els més optimistes haguessin esperat i el tècnic ha aconseguit demostrar que la seva idea coral valia més que els grans noms. I és que ha hagut de marxar Kilian Mbappé perquè el PSG pogués guanyar la Lliga de Campions per primera vegada, després de múltiples decepcions i milions de diners invertits per la propietat qatariana.

A més, Luis Enrique ha igualat el registre de Pep Guardiola com els únics entrenadors que han guanyat un triplet. Luis Enrique ho ha fet aquesta temporada, després de guanyar la Ligue 1 i la Copa de França la setmana passada, mentre que Guardiola ho va fer el 2023 amb la Premier League, la FA Cup i la Champions. Els dos ho havien aconseguit en una primera ocasió com a entrenadors del Barça el 2015 i el 2009 respectivament.