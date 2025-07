La defensa de Santos Cerdán insisteix en la tesi de Koldo García com a agent encobert de la Guàrdia Civil

La defensa de l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha reclamat aquest dilluns al jutge del Tribunal Suprem que instrueix el cas Koldo, Leopoldo Puente, una còpia íntegra dels àudios confiscats a l’exassessor ministerial Koldo García. Alhora, ha demanat que s’investigui la relació entre García i la Guàrdia Civil durant el període en què es van enregistrar aquestes converses, que la defensa avisa que poden estar manipulades.

Segons diverses informacions, García hauria estat col·laborador de la Guàrdia Civil i l'estratègia de defensa de Cerdán passa per presentar el cas de les seves presumptes comissions il·legals com un muntatge de l'estat profund contra ell per haver fet de trencagel en la relació entre els socialistes i els independentistes que han permès governar a Pedro Sánchez.

No se'n refien de la Guàrdia Civil

En un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, els advocats de Cerdán sol·liciten "una còpia de la totalitat de les gravacions" localitzades durant l’escorcoll efectuat el 2024 al domicili de García. La petició reclama que es tracti d’"una còpia clonada directament de l’original".

La defensa considera aquest material "imprescindible" per poder analitzar correctament tant les dades com les metadades de cada enregistrament i, per tant, la seva veracitat. Les gravacions són una de les principals proves que van portar el magistrat a decretar presó provisional per a Cerdán.

30.000 arxius d'àudio

Els lletrats —Benet Salellas i Jacobo Teijelo— reconeixen que es tracta d’un volum de dades "ingent", ja que, segons han publicat diversos mitjans, es parlaria de fins a 30.000 arxius d’àudio. Si cadascun tingués una durada mitjana de cinc minuts, suposaria més de 2.500 hores de gravació i diversos terabytes d’informació.

Salellas i Teijelo insisteixen en la tesi que García podria haver actuat com a agent encobert, una línia que ja ha estat descartada pel jutge instructor. Amb tot, remarquen la "relació notòria" entre García i la Guàrdia Civil, que es va concretar amb la concessió d’una medalla al mèrit policial l’any 2018.

La relació de Koldo amb l'institut armat

En aquest sentit, demanen al jutge que sol·liciti a l'institut armat tota la informació disponible sobre "les col·laboracions realitzades pel senyor Koldo García amb les diferents unitats de la Guàrdia Civil" entre 2018 i 2024, període que inclou els anys en què es van gravar els àudios (2019-2023). A més, volen saber si García figura dins de l’inventari de fonts policials i si hi ha hagut contactes amb agents de la Unitat Central Operativa (UCO) durant aquest temps.

La defensa també exigeix poder tenir participació activa en la investigació del cas Koldo a l’Audiència Nacional, per garantir —segons asseguren— "el principi d’igualtat d’armes" respecte a les acusacions, tant pública com popular. Per això, reclamen una còpia íntegra de tota la investigació feta fins ara a l’Audiència Nacional, incloses totes les peces separades, i que se’ls permeti intervenir com a part interessada en les diligències del Jutjat Central d’Instrucció número 2, que dirigeix la causa.

El passat 30 de juny, el Tribunal Suprem va enviar Santos Cerdán a presó provisional acusat dels delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d’influències i suborn. Segons el jutge, hauria estat al capdavant d’una presumpta trama de comissions a canvi d’adjudicacions d’obra pública, en la qual també estarien implicats l’exministre de Transports José Luis Ábalos i el mateix Koldo García.