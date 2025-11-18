Illa reivindica la «fraternitat» amb l'Estat: «No ens la pot prendre cap extremisme uniformitzador»

El president del Govern, Salvador Illa, ha fet aquest dimarts una crida a la "fraternitat" entre Catalunya i la resta de l'Estat i ha avisat que és una "veritat plural que ens pertany a tots". "No podem permetre que ens la prengui cap dels extremismes uniformitzadors i empobridors", ha dit després d'entregar el premi Blanquerna al poeta Luis García Montero. "La col·laboració entre Catalunya i Madrid és un deure, perquè compartim la responsabilitat de ser els principals motors econòmics d'Espanya", ha apuntat des de la capital de l'Estat. Illa també ha respost a un discurs de la popular Isabel Díaz Ayuso sobre el rol dels migrants a la societat, alertant que aquests "venen a millorar la societat" i no a "netejar cases i posar totxanes".\r\n