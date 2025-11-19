Nogueras i Sánchez topen pel greuge econòmic amb Catalunya: «Creu que amb quatre molles en tenim prou?»

"Realment es pensa que enviant a Catalunya quatre molles els catalans en tenim prou?", s'ha preguntat Míriam Nogueras, portaveu de Junts. La resposta de Pedro Sánchez ha estat que el país està ara millor que fa dos anys i, sobretot, millor que fa set, també gràcies -ha dit- al partit de Carles Puigdemont. Nogueras ha indicat que els objectius de dèficit fixats per l'Estat són "centralistes" i "de dretes", de manera que suposen una "presa de pèl". "És incomprensible que repeteixin que l'economia va molt bé quan la classe mitjana i treballadora no ho està passant bé. El govern espanyol els escanya. El dia a dia dels autònoms no ha millorat, com tampoc ho ha fet l'accés a l'habitatge", ha dit.
Nogueras també ha indicat que el dia a dia dels mestres i dels sanitaris no ha millorat, ni tampoc el funcionament dels trens. "Vostès no compleixen amb els catalans. Cada dia recapten més diners, però cada dia la gent viu pitjor. Vist que vol portar a votació els pressupostos, o bé està en campanya i busca el titular buit, o té un acord amb el PP i Vox. En tot cas, incompliments i mentides", ha apuntat la portaveu de Junts a Madrid. Sánchez ha indicat que s'ha "normalitzat" la situació a Catalunya a través de "mesures de gràcia" i una amnistia que ja ha estat validada per quatre instàncies: la Comissió de Venècia, la Comissió Europea, el Tribunal Constitucional i l'advocat general de la Unió Europea.
"Si aquesta legislatura pot passar sense pressupostos generals de l'Estat, la següent també, oi?", s'ha preguntat Alberto Núñez Feijóo, que ha defensat abaixar els impostos, desallotjar les ocupacions irregulars i augmentar la xarxa d'alta velocitat ferroviària. "Per tenir cita amb vostè, hem de pagar alguna mordida?", ha rematat el líder popular la primera intervenció, en referència als casos que afecten el PSOE. Sánchez, ràpidament, ha insistit en la idea de "tolerància zero" contra les males pràctiques, i ha considerat que els comptes públics aprovats el 2022 estan sent útils per a les grans xifres macroeconòmiques, inclosa una retallada del 22% del deute públic des de la pandèmia.
A partir d'aquí, Feijóo s'ha dedicat a relatar les noves informacions aparegudes sobre Cerdán. "La claveguera és Ferraz, i vostè l'ha portat a la Moncloa", ha apuntat el dirigent del PP. "La seva moció de censura no va ser contra la corrupció, sinó per a la corrupció del seu grupet. No convertirà Espanya en una claveguera", ha determinat el cap de files dels populars. "Porta un any aplaudint Carlos Mazón i va donant lliçons d'exemplaritat?", ha contraatacat Sánchez, que també ha assenyalat com a "corrupció" la privatització de la sanitat pública a les autonomies governades per al PP. Aquesta línia argumental ja va protagonitzar la intervenció del president espanyol de la setmana passada.