El govern espanyol planteja a les autonomies un dèficit del 0,1% entre 2026 i 2028

El govern espanyol ha proposat aquest dilluns a les autonomies un objectiu de dèficit del 0,1% del PIB per a cada exercici entre 2026 i 2028, segons fonts del Ministeri d'Hisenda. Així ho ha traslladat la ministra, María Jesús Montero, a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que es fa aquest dilluns a Madrid.
D'aquesta manera, les comunitats podrien augmentar en uns 5.500 milions d'euros el marge de despesa autonòmica. En el cas de Catalunya, suposaria un increment de la despesa de 1.000 milions. La proposta és la mateixa que ja va fer Hisenda a les autonomies, i aleshores Junts la va tombar al Congrés el juliol de l'any passat.
El sostre de despesa és un pas necessari de cara a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de 2026, que Pedro Sánchez insisteix que portarà al Congrés, però que no tiraran endavant. La reunió amb les autonomies servirà per definir els objectius de dèficit i el sostre de despesa, però també per obrir el debat sobre la reforma del finançament autonòmic.
Montero definirà el marc, però no entrarà al detall, perquè encara no hi ha una proposta tancada amb ERC, amb qui continuen negociant i es van "acostant" posicions. Les comunitats del PP carregaran contra el govern espanyol per les suposades "cessions" a Catalunya, i també alguns territoris del PSOE denunciaran els "tractes de privilegi" a la Generalitat, com és el cas d'Emiliano García Page.