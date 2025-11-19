Sánchez diu que no pot fer que la selecció catalana competeixi internacionalment: «No depèn del govern espanyol»

Partits amistosos i competicions d'alguns esports minoritaris. Són els espais que Pedro Sánchez garanteix per a les seleccions catalana, basca i d'altres nacions a l'Estat. Les competicions de primer ordre, però, queden fora del que el president espanyol ha volgut garantir en la sessió de control al Congrés d'aquest dimecres, en què ha argumentat que la presència internacional d'aquests combinats "no depèn del govern espanyol". "Està a les mans de les federacions internacionals de cada disciplina", ha defensat.
Interpel·lat per la portaveu de Bildu a la cambra baixa espanyola, Mertxe Aizpurua, Sánchez ha reivindicat que la llei de l'esport aprovada el 2022 ja contempla la possibilitat que les comunitats autònomes amb una entitat històrica i cultural pròpia puguin competir en diversos àmbits. En aquest sentit, ha destacat la selecció basca de surf o de pilota basca, que competeixen de manera independent a l'espanyola.
Si bé, Sánchez no ha volgut entrar en la possibilitat que les seleccions catalanes, basques o gallegues, per exemple, competeixin per separat en tots els esports i s'ha escudat en la manca de competències del govern espanyol davant les institucions internacionals que regulen les competicions esportives."S'ha de ser just, hi ha desafiaments que no depenen del govern d'Espanya", ha dit, alhora que s'ha compromès a continuar treballant en aquest sentit.
Aizpurua ha coincidit amb el president espanyol a reconèixer la llei de l'esport del 2022 com un "pas important" per donar a algunes federacions la possibilitat de competir a escala internacional quan hi hagués arrels culturals o socials pròpies. La norma també va obrir la porta a la representació internacional de les federacions que precedien "cronològicament" a les estatals, com és el cas del surf. No contempla, però, que aquestes seleccions esportives pròpies competeixin en igualtat de condicions amb l'espanyola en totes les disciplines.
El Govern i ERC negocien la creació de l'oficina de promoció de les seleccions catalanes
Tot plegat, mentre el Govern i ERC ja negocien la creació d'una oficina per a la promoció de les seleccions catalanes que va quedar recollida en l'acord d'investidura de Salvador Illa, segons ha pogut saber Nació. El combinat nacional s'ha situat al centre del debat arran del partit contra Palestina i el pacte signat entre el PSC i ERC també assumia un compromís en el "màxim reconeixement" de l'esport català.
Tal com detallen fonts del Departament d'Esports, s'ha treballat des de fa mesos amb la formació republicana i ja s'ha posat una proposta sobre la taula. Fonts dels republicans confirmen que el mes passat van rebre el primer plantejament per part dels socialistes i, malgrat que el veuen amb bons ulls, treballen per introduir-hi millores. En tot cas, la voluntat de la formació independentista és que l'aprovació i la posada en marxa de l'oficina es pugui produir ben aviat.