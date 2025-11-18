Catalunya guanya el partit solidari per Palestina a què han assistit més de 30.000 persones

El partit solidari entre la Catalunya i Palestina ha començat després que Kelly Isaiah hagi cantat l’himne de Catalunya i d’un minut de silenci per les víctimes de Palestina a l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on s’ha aconseguit una assistència de 30.018 persones que han pagat l’entrada per destinar els beneficis del partit a projectes humanitaris i a la reconstrucció de les instal·lacions esportives enderrocades a la Franja de Gaza durant el genocidi.
Al minut 4 s’estrena el marcador amb un primer gol de Catalunya obra d’Ilie Sánchez en una rematada de cap rebuda de Sergi Gómez. Després de diversos intents d'entrar a porteria quasi marca el segon Antoniu Roca, però el porter del Palestina ha aconseguit desviar la rematada del jugador de l’Espanyol.
La mitja hora de l’amistós queda marcada pel gol en pròpia de Palestina, que posa el marcador 2-0 per la selecció de Catalunya, dirigida per Gerard López. La passa de Joel Roca a porteria l’ha desviat Majahna cap a la seva pròpia porteria. Una errada que minuts després han corregit retallant la distància en el marcador amb un rebot que Zeidan ha aconseguit marcar a la porteria de Catalunya.
El partit ha hagut d’aturar-se per un xoc entre Bombardó i el jugador del Palestina Nabris que, finalment, ha quedat en un no res; i mentrestant al camp han ressonat els crits de “Llibertat Palestina”, recordant el vertader objectiu de l’amistós solidari entre les dues seleccions.
Un segon intent del Palestina al minut 41 del partit ha estat a punt d’empatar el marcador quan Qunbar ha aconseguit aproximar-se a la porteria, però Arnau Tenas ha aconseguit aturar l’entrada i desviar la pilota. De fons les banderes de Catalunya i Palestina omplen el lateral de l’Estadi. El descans de la primera part ha estat amenitzat amb l’actuació de la cantant valenciana La Maria i Alguer Miquel, cantant de Txarango, del grup de Barcelona Ginestà i de Ven’nus.
La segona part comença amb canvis en l'equip de Gerard López, que entra al camp sense Marc Bernal, el jugador del Barça que ha disputat en la primera meitat amb la Selecció Catalana i que s'ha mostrat content amb el seu joc en sortir del partit. "És molt especial per a mi jugar per a Catalunya i aquí, en Montjuïc. M'han anat molt bé aquests minuts. M'he sentit molt bé, molt còmode", ha dit el de Berga.
També s'han retirat del camp Antonio Roca, Terrats i Pau Victor perquè entrin Monti, Cano i Jaume Jardí. Palestina també fa canvis en l'equip i retira el centrecampista per Dabbagh. Els de Palestina milloren en l'ofensiva en aquesta segona part, tot i que no aconsegueixen trencar la defensa de Tenas a la porteria. Jardí entra amb força i fa un intent a la porteria dels palestins que el porter aconsegueix aturar.
Una targeta groga per a David Astals després d'una entrada a un jugador palestí abans del final del partit que deixa el marcador 2-1 per la Selecció Catalana en un triomf que és compartit amb les més de 30.000 persones que han acudit a l'Estadi Olímpic per solidaritat amb el poble palestí. Un final del partit en què els jugadors han agraït al públic l'assistència entre crits de "Palestina lliure" i banderes palestines i estelades onejant en les grades.