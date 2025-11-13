La selecció catalana convoca dos jugadors de Berga pel partit contra Palestina

Berga tindrà doble presència al partit benèfic que enfrontarà les seleccions catalana i palestina. Marc Bernal, migcampista del FC Barcelona, i Martí Vilà, defensa del FC Andorra, formen part del llistat de 22 homes escollits pel seleccionador absolut masculí, Gerard López, i que s'ha fet pública en un acte celebrat aquest matí per part de la Federació Catalana de Futbol (FCF).
Bernal és l'únic jugador blaugrana del llistat i una de les grans sorpreses de la convocatòria. El berguedà va recuperant el ritme, tot i no gaudir de minuts, després de la seva greu lesió, firmant a més la renovació fins al 2029. Per la seva banda, Vilà ha disputat aquest curs sis partits de LaLiga Hypermotion amb el conjunt dels Pirineus, al qual es va vincular l'any 2020.
"Quan se'ns demana fer la llista, ho fem amb la màxima il·lusió possible", ha declarat López, que també ha posat en relleu l'esforç de totes les parts implicades per tirar endavant el partit benèfic. Així, la tria consta de perfils d'entre Primera Divisió i Segona Federació, a més de la Primera Divisió portuguesa, mostrant la solidesa i unitat del futbol català.
La llista completa consta de: Arnau Tenas (Villareal CF), Adrià Altimira (Villareal CF), Àlex Cano (CE Europa), Arnau Martínez (Girona FC), Marc Bombardó "Bomba" (FC Andorra), Marc Bernal (FC Barcelona), Àlex Moreno (Girona FC), Marc Domènech (FC Andorra), Pau Víctor (Sporting Braga), Sergio Gómez (Real Sociedad), Joel Roca (Girona FC), David Astals (CE Sabadell), Àngel Fortuño (RCD Espanyol), Ramón Terrats (RCD Espanyol), Martí Vilà (FC Andorra), Marc Montalvo (Gimnàstic de Tarragona), Jofre Carreras (RCD Espanyol), Albert Orriols "Urri" (CE Sabadell), Jordi Cano (CE Europa), Antoniu Roca (RCD Espanyol), Albrt Garcia (UE Sant Andreu) i Jaume Jardí (Gimnàstic de Tarragona).
El Catalunya-Palestina es disputarà dimarts vinent, 18 de novembre a les 18.30 hores, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Les entrades costen a partir de 5 euros i el recapte es destinarà íntegrament a donar suport al poble palestí. D'altra banda, el partit també es retransmetrà en directe per 3Cat.