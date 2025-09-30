El CE Puig-reig enceta el curs en un concorregut acte al camp municipal

El camp municipal de futbol de Puig-reig ha acollit aquest diumenge la presentació oficial dels equips del Club Esportiu Puig-reig per la temporada 2025-2026. L'acte va unir jugadors, cos tècnic, familiars i aficionats, en una jornada que va culminar amb l'alegria del triomf del primer equip masculí contra l'AE Piera.
Sobre la gespa del Municipal de Puig-reig van desfilar els membres de totes les formacions del club: des de les categories més petites de la base masculina i femenina, fins al conjunt de Segona Catalana. Tal com detallen des de la directiva, cadascun dels jugadors i jugadores van mostrar "la il·lusió i la passió que caracteritza el futbol a Puig-reig".
A més de la resta del teixit del club, tampoc es van perdre l'ocasió els representants de les institucions, així com els membres de l'organització esportiva i patrocinadors. Tots ells van coincidir a destacar la importància de donar suport al talent jove i fomentar la participació femenina en l'esport.
"Aquest acte no només és una celebració esportiva, sinó també un reconeixement a l'esforç de tots els que fan possible que el futbol a Puig-reig creixi amb força i valors", ha emfatitzat el president del CE Puig-reig, Àngel Noguera. D'aquesta manera, el club encara el nou curs esportiu amb "emoció, orgull i esperances".
La mostra d'aquestes bones sensacions per la nova temporada es van plasmar a continuació de la presentació. El primer equip del club, present al Grup 4 de Segona Catalana, va disputar el partit corresponent a la segona jornada contra el Piera. El resultat va ser favorable pels locals, amb una victòria per 2 a 0 i gols d'Isidre Marsiñach (minut 10) i Adrià Balagué (al 43). Així, el Puig-reig passa a situar-se al capdavant de la classificació del grup.