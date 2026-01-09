Què fer aquest cap de setmana al Berguedà: 9, 10 i 11 de gener

Malgrat que les festes ja hagin finalitzat del tot, un cop superat Reis, al Berguedà encara resten les darreres espurnes de Nadal. Són en forma de Pastorets, que viuran les darreres funcions aquest diumenge a Berga i l'Ametlla de Merola. Serà també un cap de setmana per gaudir del circ a l'Espunyola, on s'hi ha instal·lat el Circ Cric.
NacióBerguedà et facilita els diferents plans per gaudir a la comarca, els dies 9, 10 i 11 de gener.
«No és garrofa, que és veritat!»
El Casal Cívic i Comunitari de Berga (plaça Sant Joan, s/n) acull la presentació del llibre No és garrofa, que és veritat! Les Garrofes: 120 anys de crítica social berguedana a partir dels Pastorets d’en Pitarra. Escrit per Albert Rumbo i Soler, el llibre recull la trajectòria d’aquestes singulars peces impulsades a través de la tradició dels Pastorets, oferint una mirada única sobre la història i la cultura de la ciutat i la comarca. Serà el 9 de gener a partir de les 18.00 hores, en una activitat emmarcada dins els actes de celebració dels 125 anys dels Pastorets de Berga. El llibre va resultar guanyador de la primera edició de la convocatòria de l'Ajut a la Investigació dels Pastorets de Catalunya, promogut entre la Coordinadora de Pastorets de Catalunya i l'Institut Ramon Muntaner.
Principis fisicoquímics en l’elaboració d’un gelat
El cicle Ciència al nostre abast, coordinat per Luisa Herreras a la Biblioteca de Gironella, estrena l’agenda del 2026 amb una ponència sobre gelats. Sergi Fernández i Eugenio de la Puente, responsables de la gelateria Sherbet de Berga, explicaran la ciència darrere de l’elaboració d’aquests aliments en la xerrada titulada: Principis fisicoquímics en l’elaboració d’un gelat. Serà el 9 de gener, a les 18.30 hores.
Berga Antic
Berga Antic, la Fira d’Antiguitats i Col·leccionisme que se celebra mensualment a la capital del Berguedà, celebra una nova edició aquest dissabte, 10 de gener. La mostra s’ubicarà, com habitualment, al capdavall del passeig de la Pau, i s’hi podran trobar peces úniques i amb història. L’horari d’obertura és entre les 09.00 i les 14.00 hores.
«Lluitem amb tu»
La Intersindical farà la seva presentació al Berguedà aquest dissabte, 10 de gener, amb un acte obert a la ciutadania a Berga. L'acte s'ha titulat Lluitem amb tu i tindrà lloc a la Sala Blava del Casal Cívic i Comunitari. La jornada comptarà amb la presència del secretari general de la Intersindical, Sergi Perelló, que oferirà la xerrada: Un sindicalisme per guanyar (10.30 hores). Tot seguit, afiliats i afiliades del sindicat compartiran experiències i lluites sindicals que s’estan duent a terme als seus centres de treball. La trobada es clourà amb un espai més informal al Casal Panxo (vermut a les 13.00h i dinar popular a les 14.00h).
«L’últim somni»
El Circ Cric i Portell Poltrona aterren a l’Espunyola amb la gira L’últim somni. Els dies 10 i 11 de gener, el poble viurà sis funcions de tres representacions diferents. Es tracta de: La petita Lu (dissabte i diumenge, a les 11.00 hores), un espectacle a partir del relat d’una nena nascuda en una família de circ que explica històries d’artistes d’arreu enmig d’un imaginari amb cançons i peripècies; Què bèstia (dissabte i diumenge, a les 17.30 hores), un viatge festiu a l’origen del clown amb tres pallassos que plantegen situacions delirants i fan homenatge a personatges fantàstics; i Poltrona Troupe (dissabte i diumenge, a les 19.30 hores), un cabaret de varietats amb el segell propi del Cric i els seus números més mítics. Més informació i entrades, aquí.
75è aniversari de l’Esbart Cadí
L’Esbart Cadí celebra enguany el seu 75è aniversari, i per celebrar-ho, ha impulsat una agenda d’activitats al llarg de l’any. L’objectiu de l’agrupació és compartir l’estima per la dansa i les tradicions que fonamenten la seva essència. Per tal d’anar fent boca, l’entitat celebrarà una presentació d’aquests actes aquest diumenge, 11 de gener, al Casal de la Vila de Bagà (12.00 hores).
L'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola clou la temporada de Pastorets 2025/26 aquest diumenge, 11 de gener, amb la darrera representació de La flor de Nadal. Serà a les 17.00 hores, al Teatre Esplai de la colònia. Queden molt poques entrades disponibles, i es poden comprar aquí.
Última funció dels Pastorets de Berga d’aquest Nadal. L’Agrupació Teatral la Farsa apujarà el teló amb El bressol de Jesús per darrera vegada enguany l’11 de gener, a les 18.00 hores, culminant una temporada especial, marcada pel 125è aniversari de l’obra a la capital berguedana. De fet, el dia abans, tot el col·lectiu responsable de la representació (en l’actualitat i el passat) celebrarà un dinar. Les entrades es poden comprar aquí.
«Frontera»
1943. Franco ha bloquejat el pas de refugiats que fugen de la repressió nazi pels Pirineus. En la duana d’un poble fronterer, el Manel Grau, un funcionari amb passat republicà, decideix contravenir les ordres ajudat per la Juliana, una veïna del poble, i el Jerôme, un passador francès. Entre tots inicien una croada per a ajudar a fugir de la guerra a tanta gent com sigui possible. És llavors quan el Manel es veurà atrapat en una perillosa odissea que despertarà en ell i en la seva dona Mercè vells fantasmes de l’encara recent Guerra Civil espanyola. Aquesta és la sinopsi de Frontera, el film que protagonitza la cartellera del Cinema Patronat aquest cap de setmana. Els passis seran diumenge a les 18.00 hores i dilluns a les 20.30 hores. Les entrades tenen un preu de 5 euros pels socis i 7 pels que no ho són.