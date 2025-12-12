El peatge del Túnel del Cadí s'encarirà un 2,82% el 2026

El Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) ha fet públiques les resolucions que estipulen els augments dels peatges a les autopistes catalanes. Un dels preus que s'inclouen és el del Túnel del Cadí, que pujarà un 2,82% en termes generals, i situarà el preu de pas dels turismes a 14,56 euros per vehicle.
Segons els nous barems, cada cotxe pagarà 40 cèntims més a partir de l'1 de gener de 2026. Els peatges per a la resta de categories de vehicles també s'incrementaran a partir de l'aplicació del mateix coeficient, situant els preus en: 11,73 euros les motocicletes; 31,78 euros els camions de menys tonatge; i 31,78 euros els camions de més tonatge.
Cal recordar que els residents de les comarques del Berguedà, Alt Urgell i la Cerdanya gaudeixen de l'exempció del pagament d'aquest peatge per motius de mobilitat obligada. El decret que regula les bases d'aquesta gratuïtat es va aprovar a finals d'octubre de 2024, amb una norma que va atendre les demandes fetes pels tres consells comarcals de la zona.
Els augments de la resta de peatges catalans
El Departament de Territori també ha revisat a l'alça les tarifes de la resta de peatges del país. El que més pujarà a partir de l'any vinent és el dels Túnels de Vallvidrera, que s'incrementa un 2,99% i situarà el preu pels turismes a 4,70 euros l'hora vall i 5,28 si és en hora punta. Amb un percentatge del 2,96 creixerà el preu de pas per la C-16 en el tram entre Sant Cugat i Manresa, impactant a les barreres de Manresa, Sant Vicenç i les Fonts. Finalment, les tarifes de la C-32 entre Castelldefels i el Vendrell s'eleven un 2,84%. El tram entre Castelldefels i Sitges costarà ara 4,21 euros pels vehicles de mobilitat obligada entre setmana i de 8,42 euros per la resta.