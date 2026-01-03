Mor Climent Forner Escobet, poeta, sacerdot i Medalla d'Or de Berga

Ha mort Climent Forner Escobet, poeta, sacerdot i Medalla d'Or de Berga als 98 anys. De mare berguedana, Forner va néixer a Manresa, el 31 d’octubre de 1927, i es va establir a Berga l’any 1936, al número 20 del carrer Major. Va cursar els estudis al seminari de Solsona i va ser un dels fundadors de la revista L’Infantil (1951).
Va ser ordenat sacerdot en el marc del Congrés Eucarístic de 1952 i va exercir el seu ministeri com a vicari a Bellpuig i Tàrrega, rector de Castellar de n’Hug, així com rector i arxiprest de Navàs. També va servir a les parròquies de Serrateix, Viver i Sant Joan de Montdarn durant gairebé trenta-cinc anys (1989-2024). Amb 96 anys, es va retirar a la Residència Nostra Senyora de Queralt, de les Germanetes de Berga.
Reconeixements i llegat literari
Climent Forner Escobet va ser una figura destacada de les lletres berguedanes i catalanes. Al llarg de la seva trajectòria va rebre nombrosos reconeixements, entre els quals destaquen la Medalla d’Or de la Ciutat de Berga (1992), el Premi Jaume I d’Actuació Cívica Catalana (1997), la Creu de Sant Jordi (1999) i el Premi d’Honor de la Cultura del Berguedà (2019), atorgats respectivament per l’Ajuntament de Berga, la Fundació Lluís Carulla, la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Berguedà. Forner també disposa d’uns premis que duen el seu nom, impulsats per Òmnium Cultural del Berguedà per reconèixer anualment a les persones procedents d'altres territoris de parla no catalana que han optat pel català a l'hora d'integrar-se a la societat berguedana i catalana.
Climent Forner va dirigir el Full Diocesà del Bisbat de Solsona durant una trentena d’anys i va publicar nombrosos llibres i articles. La seva obra poètica, reconeguda per la qualitat i la diversitat de gèneres i registres, abraça des de la poesia més profunda i espiritual fins a una expressió lírica, satírica i humorística. Va ser autor de més d’una cinquantena de llibres i va traduir l’obra de Guillem de Berguedà. El seu fons documental es conserva a l’Arxiu Comarcal del Berguedà des de l’abril de 2021.
Comiat del poeta i sacerdot
L’Ajuntament de Berga ha mostrat públicament el seu condol i escalf a la família, amistats i persones properes de Climent Forner Escobet, i agraeix la seva valuosa aportació cultural i la seva estima per la ciutat i la comarca.
La sala de plens de l’Ajuntament de Berga acollirà la vetlla de les despulles de Climent Forner Escobet, que es farà el diumenge 4 de gener, de 10 a 13 h i de 17 a 19 h. El funeral es portarà a terme el dilluns 5 de gener a l’església de Santa Eulàlia de Berga, a les 11:30 h.