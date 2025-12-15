Els canvis previstos en la composició del plenari de l'Ajuntament de Berga pel trencament de BeGI

El trencament polític de Berga Grup Independent (BeGI) tindrà conseqüències directes en la composició del plenari. El grup municipal, que actualment consta de dos regidors, Judit Vinyes i Lluís Minoves, té els dies comptats. Per aquest motiu, es preveu que la configuració del ple canviï pròximament.
Tal com ja va manifestar en el decurs del darrer ple ordinari del mes de desembre a l'Ajuntament de Berga, Lluís Minoves té la voluntat de passar a ser regidor no adscrit. Minoves no coincideix amb el pas que vol fer la seva encara companya de grup per vincular-se a Aliança Catalana i, amb el suport de l'anomenada alternativa de BeGI, mantindrà l'acta sense estar lligat a cap sigla.
Preguntat per NacióBerguedà, Minoves ha confirmat que la decisió és ferma, si bé encara no ha presentat la instància per sol·licitar el canvi. Un cop ho hagi fet, i tal com han detallat des de l'àrea de secretaria de la corporació, es farà la presa de coneixement de la voluntat manifestada d'abandonament del grup municipal en el pròxim ple ordinari i passarà a tenir efectes immediats.
Aquesta eventual situació implicarà, segons declara la jurisprudència i tal com descriuen des de secretaria, que Minoves tingui les mateixes responsabilitats i atribucions que la resta de regidors i regidores. Això vol dir poder participar en l'activitat de control del govern, intervenir en les deliberacions del ple, votar en les qüestions sotmeses a decisió i la possibilitat de rebre informació. En definitiva, tal com recull el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l'Ajuntament de Berga, "els regidors i/o regidores no adscrits tindran els drets i deures individuals que es regulen en el present Reglament".
BeGI no desapareixerà
L'altra meitat del grup també s'ha tornat a pronunciar a petició d'aquest mitjà. Judit Vinyes ha assenyalat que la seva voluntat era donar compliment a l'acord pactat en la darrera assemblea de l'agrupació, en la qual la majoria dels socis, recorda, li van donar suport a les seves proposicions. Després d'un "desencadenant de despropòsits a l'assemblea i amb la voluntat de negociar", la portaveu va plantejar la idea perquè fos ella qui passés a ser regidora no adscrita en un termini de sis mesos, període en el qual volia fer el traspàs al seu company de grup de les àrees que ara s'ocupa.
Aquesta suposada entesa va quedar en un no res al cap de poques hores, quan Minoves anunciava el seu desig de desvincular-se del grup, cosa que desfà la motivació de Vinyes, qui defensa que l'escenari que tots dos passin a ser no adscrits no és una possibilitat. "Això és totalment inadmissible i no es pot permetre", assevera la regidora, que recalca que seria una "irresponsabilitat" deixar sense representació "la confiança de les 840 persones que ens van votar".
Per tant, Vinyes precisa que està disposada a continuar-se fent càrrec de la representativitat de BeGI el que queda de mandat, independentment del seu objectiu de transitar cap al projecte d'Aliança Catalana a la capital berguedana. Un pas que, puntualitza, també vol fer "el 90% de les persones que treballen en aquest grup". Sigui com sigui, reconeix que el procés no s'ha donat de la manera que s'hauria imaginat, tenint en compte que "tot això ha sortit abans del que havia de sortir per interessos" i amb una resposta per part "d'algunes persones" que "m'ha decebut".
La resolució, al ple del gener
Fet i fet, la composició dels grups al plenari de l'Ajuntament de Berga continua sent, en aquests moments, la mateixa que la de fa dues setmanes quan es va escenificar la ruptura pública de BeGI. Si els pròxims dies hi ha algun moviment que impliqui una modificació ferma, per exemple, a través de la petició expressa de Lluís Minoves per passar a ser regidor no adscrit, serà materialitzada de cara a la sessió ordinària vinent, prevista pel 15 de gener de 2026.
En cas que es faci efectiu, el ple passarà a estar conformat per: 6 regidors de la CUP, 4 regidors de Junts per Berga, 3 regidors del PSC, 2 regidors d'ERC, 1 regidora de BeGI i 1 regidor no adscrit. Anteriorment, els únics canvis efectuats en aquest mandat pel que fa als càrrecs electes del consistori han estat les renúncies de Ramon Miquel Safont, que no va arribar a prendre el càrrec per motius professionals tot i que ocupava el segon lloc de la llista de BeGI, i la de Roser Rifà, de la CUP, quatre mesos després de les eleccions per raons personals.