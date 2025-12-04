BeGI pensa com reconfigurar-se per l'aproximació de Judit Vinyes a Aliança Catalana

Berga Grup Independent (BeGI) està immers en un procés de reconfiguració interna i de la seva representació a l'Ajuntament de Berga. El motiu és que la portaveu i cap de llista de l'agrupació d'electors a les eleccions municipals del 2023, Judit Vinyes, vol fer el salt a Aliança Catalana. L'assemblea celebrada aquest dimecres amb afiliats i simpatitzants no ha acabat de definir els passos que s'entomaran, a l'espera de la decisió que pugui emprendre l'altre regidor del grup municipal, Lluís Minoves, que no estaria interessat a vincular-se amb el partit d'extrema dreta.
La reunió es va allargar més de dues hores i va fer evident la divisió de parers entre els diferents membres de les files de la formació. Ara bé, aquestes opinions no es plasmen igual a l'hora de la votació, pel fet que les persones amb dret a vot (militants que estan al corrent del pagament de les quotes) opten majoritàriament a favor del moviment de Vinyes. Això implicaria que la portaveu cedeixi les regnes de la plataforma a Minoves i passi a ser regidora no adscrita, per tal d'anar-se incorporant a la dinàmica del grup d'Aliança a Berga, on ja hi ha uns impulsors que fa mesos que treballen amb l'objectiu de fer-se lloc al plenari berguedà els pròxims comicis.
"És un tema que fa més d'un any que s'està debatent", ha compartit la regidora en declaracions a NacióBerguedà, precisant que l'aproximació més ferma del partit liderat per Sílvia Orriols a la plataforma berguedana va ser just abans de l'estiu: "Es van tornar a interessar fortament pel projecte de BeGI i jo vaig dir que m'ho volia pensar, però el Lluís no ho tenia tan clar". Fet i fet, Vinyes ha quedat convençuda per la proposta i ha comunicat a la formació que representa el seu objectiu d'aproximar-se a Aliança. En tot cas, la regidora detalla que "aquesta visió va semblar que no encaixava, així que tot i tenir majoria, vaig plantejar un terme mitjà: continuo mig any com a portaveu de BeGI, i aleshores, que sigui el Lluís qui entomi BeGI i jo passi a ser regidora no adscrita". Ara bé, aquesta opció tampoc es va acabar de lligar, pel fet que Minoves hauria manifestat el seu desig de reflexionar per decidir el seu moviment.
Els diferents escenaris
Judit Vinyes confia que, després del sotrac de les darreres hores, la dinàmica de BeGI es pugui tornar a normalitzar i els camins de tots dos vessants s'endrecin de forma natural: "D'aquí a unes setmanes es posarà tot una mica més al seu lloc". Això no treu, però, que hi haurà canvis en la composició del plenari a efectes d'aquesta voluntat de la portaveu. La primera possibilitat és que, en efecte, Vinyes passi a ser regidora no adscrita i l'agrupació d'electors resti representada únicament per Lluís Minoves. Es tracta de la proposició doblement aprovada en l'assemblea, sigui quin sigui el termini d'aquest pas.
Una altra opció seria que sigui Minoves qui opti per desvincular-se de les sigles de BeGI i faci ell mateix el pas a regidor no adscrit. En aquest sentit, si aquesta fos la voluntat del regidor, Vinyes assegura que el nom de BeGI no desapareixeria del plenari perquè seria ella qui mantindria la representació, malgrat que hagi deixat clares les seves intencions de cara al pròxim mandat. "El que no farem és deixar a mig camí les 840 persones que ens van votar", recalca, incidint que "hem d'acabar el mandat i lluitar pels projectes de BeGI fins al final".
Finalment, també es podria donar el cas que algun dels representants optés per deixar l'acta de regidor. "El Lluís fa molt bé la seva feina i és un gran regidor, no vull que deixi l'Ajuntament", valora Vinyes, qui afegeix que "m’agradaria que continués al costat de BeGI". A la vegada, la portaveu no contempla abandonar la corporació. Sigui com sigui, la primera prova de foc després de l'assemblea serà aquest vespre mateix, quan està programada la sessió ordinària del ple de desembre a l'Ajuntament de Berga. Una jornada de treball que Vinyes entoma amb la rutina habitual: "No ens veuran amb males cares al ple. Si algú va a buscar això, no ho trobarà", referma.
En el moment de finalitzar aquesta peça, Lluís Minoves encara no s'ha pronunciat ni sobre el desenvolupament de l'assemblea ni pel que fa al seu futur a la corporació local.