BeGI trenca l'acord polític sobre la ubicació de l'estació d'autobusos

Fa mig any, tots els grups amb representació a l'Ajuntament de Berga van fer pública la seva entesa unànime, i d'acord amb el Departament de Territori, perquè la futura estació d'autobusos s'ubiqui a la Rasa dels Molins. Semblava el punt i a part necessari per desbloquejar aquest projecte que ja fa anys que té sobre la taula la corporació local, però aquest dijous s'enceta un nou capítol de la història d'aquesta infraestructura, amb el trencament per part de Berga Grup Independent (BeGI) d'aquest pacte polític.
"Per nosaltres, aquesta opció queda tancada. No és viable ni tècnicament ni econòmicament", ha declarat la portaveu de BeGI, Judit Vinyes, al torn de precs i preguntes del ple ordinari de setembre. La regidora ha posat de manifest que sumar-se a aquest acord, tot i les reticències de la formació amb la ubicació, va ser fruit d'un "exercici de responsabilitat i generositat". Ara bé, hi havia uns "condicionants molt clars" i "avui dia, cap s'ha complert".
Aquestes limitacions tenen a veure amb el fet que el vial d'accés sigui de doble sentit, que l'estació s'integri amb la plaça i que s'elabori un estudi de viabilitat econòmica. En tot cas, el fre definitiu per a la formació és pressupostari, afirmant que el cost conjunt del projecte a la Rasa dels Molins se situa als 8,4 milions d'euros: 4,4 per l'estació i 4 més pel vial. "El cost tenia un límit, però no és viable que costi quasi el triple que un altre i ja neixi petit", ha reblat la portaveu, insistint que el grup considera "desorbitada" la xifra.
En la mateixa intervenció, la regidora també ha fet referència a l'incompliment del primer compromís respecte d'aquest projecte per part de la Generalitat. En concret, ha recalcat que encara no s'ha signat el conveni de col·laboració entre ambdues administracions per garantir l'execució del projecte, i que s'hauria d'haver rubricat abans de l'estiu. "Som a setembre i, avui dia, aquest conveni no existeix", denuncien des de BeGI.
Finalment, Vinyes també ha acusat l'equip de govern de no ser prou transparents amb totes les qüestions que tenen a veure amb l'estació d'autobusos, afirmant que no han pogut veure els esbossos del plantejament del vial que ha rebut el consistori. Una mostra més, ha valorat, de la "fe cega" que s'està dipositant als estaments superiors per part de l'ajuntament i que s'allarguen d'ençà que "van voler sortir a fer la foto ràpidament".
L'equip de govern defensa la transparència
En resposta a les paraules de la portaveu de BeGI, el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, ha matisat algunes de les afirmacions. D'entrada, Serra ha recalcat que tot el que té a veure amb l'estació d'autobusos s'està tractant "amb claredat" des que va arrencar el debat intern. Una actitud, afirma, que s'ha mantingut en el moment que hi ha hagut actualitzacions, com són les darreres comunicacions sobre el projecte del vial.
Sobre aquest element, el regidor ha confirmat que el pressupost supera les previsions calculades l'any 2019, tot i precisar que es tracta d'un esbós. "Una obra es pot plantejar de maneres diferents. Hem de treballar més aquest document i veure com es pot acostar més a la previsió inicial", ha explicat. Sigui com sigui, Serra s'ha mostrat contrari a fer un càlcul conjunt d'ambdós projectes, pel fet que no tindran el mateix finançament ni tampoc és un pont que depengui exclusivament de la situació de l'estació (apareix al POUM des de fa anys).
També ha insistit en la total transparència sobre el projecte l'alcalde, Ivan Sànchez, qui ha fet públic que s'està negociant la celebració d'una nova reunió amb la Generalitat al voltant de l'estació d'autobusos i en la qual volen que els grups de l'oposició també hi siguin presents. "Hem fet la petició perquè pugin a explicar d'on surten els números. I estem aquí, no hem passat d'aquí", ha relatat Sànchez, qui ha tornat a emfatitzar la voluntat que l'acord per desencallar l'estació sigui unànime. "No ens hem mogut ni una coma ni hem sigut deslleials", ha sentenciat.