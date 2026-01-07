Les obres del pavelló de Puig-reig emprenen una nova etapa amb la cessió de l'adjudicatària

Les obres de renovació dels vestidors del pavelló de Puig-reig han emprès una nova etapa. Els treballs, que s'haurien d'haver enllestit el passat mes de setembre, s'han cedit a una tercera empresa després que l'adjudicatària no hagi executat en temps i forma el contingut del contracte. Aquest canvi implica un endarreriment notable dels terminis, si bé el consistori confia que servirà per completar una tranformació necessària per a l'equipament esportiu municipal.
"Ens haviem reunit diverses vegades amb l'empresa, però les obres no avançaven. Va arribar un punt que vam decidir posar tres opcions sobre la taula i la millor per a tothom és la quina ha acabat sent: fer una cessió a una altra empresa". Així s'ha referit l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, als fets esdevinguts amb les obres al pavelló del poble, certificant que "la cessió es va signar abans de final d'any" i "en pocs dies, ja s'ha notat la diferència".
De fet, la batllessa confirma que "hem estat nosaltres qui ha cercat la tercera perquè volíem una empresa que ens garantís que acabarien les obres i ho farien amb la qualitat esperada". Aquest escenari ha estat resultat d'una negociació amb l'empresa inicialment responsable, després de comprovar que l'execució no avançava com seria d'esperar. De fet, afirma que corporació ha optat per deixar passar el temps fins que poguessin plantejar la cessió del contracte, tenint en compte que "rescindir el contracte era la pitjor decisió", perquè "l'obra hauria quedat paralitzada, potser hauríem acabat al jutjat, i probablement haguéssim tingut els vestidors inutilitzats dos anys".
Sigui com sigui, el consistori no ha pogut redefinir el calendari dels treballs. "No podem dir encara el nou termini. L'empresa ha de valorar les tasques pendents i revisar algunes de les executades", exposa Serra, qui considera que "durant el mes de gener, serà possible fixar una nova data". "A grans trets, quedava l'ala esquerra del pavelló", declara.
Picabaralla al plenari arran de les obres
En la darrera sessió del ple municipal de l'Ajuntament de Puig-reig també es va debatre sobre l'estat de les obres. Va ser arran de les preguntes de l'oposició, Amb tu fem Puig-reig, que van retreure la manca de transparència cap al seu grup respecte de la qüestió, malgrat la seva insistència. "Nosaltres us hem advertit i us hem dit, des del començament, que anéssim alerta amb les obres perquè l'empresa no funcionava. Així ho vam anar a veure i així ens ho van transmetre", afirmava la regidora Rosa Garcia, qui lamentava que l'equip de govern entomi els seus suggeriments "com un atac".
"Nosaltres estem aquí com vosaltres, perquè les coses funcionin", reclamava Garcia, certificant que "volem que sigui una obra que quedi bé i que tots els usuaris puguin fer servir". Així, des de l'oposició han retret que l'equip de govern hagi trigat "més de tres mesos" a respondre la seva instància reclamant informació i documentació sobre aquesta obra. "Se'ns aneu traient de sobre, sense donar-nos la informació", recriminava la regidora, qui considera que "la transparència també hauria de ser parlar amb l'oposició dels temes que ens inquieten".
En resposta, Eva Serra va recordar que tots els passos seguits s'han fet conforme la normativa vigent, incidint que "l'administració, si una cosa no té, és l'agilitat d'una resposta immediata". En tot cas, va confirmar que s'ha pogut lligar una solució que garanteix "una execució de qualitat de les obres". Amb tot, també va apuntar que "mai ens hem negat a reunir-nos amb vosaltres" i que estan "oberts a treballar plegats i compartir".
Les obres consisteixen en la renovació dels vestidors del pavelló esportiu per valor de 483.000 euros, repartits en dues fases. La primera i més voluminosa és la quina està actualment en execució, incloent-hi l'ampliació i redistribució de l'espai, així com les actuacions per a la instal·lació d'una nova xarxa de sanejament i aigua sanitària. També es preveu millorar la ventilació i salubritat de l'equipament.