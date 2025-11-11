L'Ajuntament de Puig-reig concedeix el títol de Fill Adoptiu a Josep Solà i Casals

L'Ajuntament de Puig-reig ha aprovat la concessió a Josep Solà i Casals del títol de Fill Adoptiu de Puig-reig. La proposta ha estat validada per unanimitat en el decurs del darrer ple de la corporació, amb el conjunt de regidors destacant la seva contribució a la cultura, l'educació, l'associacionisme i el benestar social del poble de Puig-reig, així com el seu compromís amb la preservació i projecció del patrimoni cultural i musical local.
El regidor de Cultura, Pol Vila, ha estat l'encarregat d'exposar la proposta d'acord per al reconeixement, en la qual es fa un repàs dels mèrits de Josep Solà d'ençà del seu establiment a Puig-reig el 1968 per ocupar el càrrec de vicari de mossèn Concordi Guasch. En aquests més de 50 anys al poble, s'ha implicat per enriquir la vida cultural i social del nucli, fomentant la cohesió i incidint en l'impuls dels projectes i trobades populars i patrimonials, a més de contribuir a la promoció de la llengua catalana.
Una de les aportacions que destaquen des del consistori és la creació de la Coral Infantil Cors Alegres (1970). Mossèn Josep Solà va ser, durant els quaranta anys de vida d'aquesta coral, director i ànima. La Coral va ser punt de trobada i ensenyament musical d'una gran part dels joves de Puig-reig, i també va marcar les festes del municipi amb la seva participació compromesa.
La corporació també assenyala l'impuls de diverses iniciatives educatives amb la voluntat d'apropar la cultura i el coneixement a tothom. Va entomar el repte d'ensenyar català durant els anys del franquisme, primer amb classes particulars d'amagat i després ja reconegudes a l'Escola Sant Martí. De fet, la seva perseverança i col·laboració al centre educatiu van ajudar a mantenir-lo en funcionament en els moments més difícils.
L'Ajuntament també fa un esment especial a la seva "llarga i exemplar trajectòria com a rector de la parròquia de Puig-reig", fins a la seva jubilació l'any 2017. En el text indiquen que va ser un referent per a moltes generacions, acompanyant-los més enllà de les seves funcions litúrgiques i "amb un paper de guia moral, d'escolta i de suport". Una relació que l'ha convertit en una persona molt arrelada al poble i a les seves dinàmiques socials.
Finalment, el consistori ha posat en relleu altres aportacions vitals com la participació en la Polifònica de Puig-reig en els seus primers anys de trajectòria, la tasca al capdavant de l'Escola Parroquial Sant Martí i al Patronat de la Residència Sant Josep, en la benedicció dels animals de peu rodó participants en la cercavila de La Corrida, o la participació en la benedicció de Sant Cristòfol, organitzada per la Penya Blaugrana de Puig-reig. Un conjunt d'iniciatives que "van ser crucials per garantir una major integració i cohesió social a la vila" i que van plantejar un "model de comunitat activa i participativa, on els valors de solidaritat, identitat, cultura i pertinença han estat sempre presents en l'imaginari col·lectiu de Puig-reig".
Amb l'aprovació unànime de la concessió del títol, l'Ajuntament de Puig-reig té previst celebrar pròximament un acte públic per formalitzar el nomenament i que serveixi per reconèixer l'aportació al poble i la trajectòria vital de Josep Solà. Serà en aquest context que se li farà entrega del diploma i distinció oficials que acrediten aquest honor.