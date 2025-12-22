22 de desembre de 2025

Una prèvia de Nadal blanca a l'Alt Berguedà

Les precipitacions en forma de neu han deixat gruixos de fins a 20 centímetres als Rasos de Peguera i també incidències en la mobilitat en alguns trams de carretera de la comarca

Publicat el 22 de desembre de 2025 a les 12:20

El 22 de desembre està marcat per la celebració del sorteig de la Loteria de Nadal. Ara bé, aquest 2025, també ha deixat imatges de ple hivern a l'Alt Berguedà gràcies a les nevades que durant la matinada i les primeres hores del matí han tenyit de blanc la zona.

Una nevada a plom i entre 15 i 20 centímetres. Aquesta era el balanç que compartien des del Xalet-Refugi dels Rasos de Peguera, adjuntant com a prova fidedigna un seguit de fotografies i vídeos que transmeten el fred i el cruixir de la neu sota els peus. L'equipament es troba a 1.754 metres d'altitud, dins el terme municipal de Castellar del Riu.

Des d'un altre refugi, en aquest cas el de Rebost a Bagà (dins l'espai del Parc Natural del Cadí Moixeró i a 1.640 metres d'altitud), també s'han llevat amb una bona capa blanca. Fins a 11 centímetres han comptabilitzat sobre el mobiliari de l'exterior els guardes, amb uns flocs que s'han estès per tot el fons de vall del municipi i també han arribat al poble.

 

 

De fet, la circulació s'ha vist afectada al llarg del matí a la C-16 des del municipi i en sentit nord, on s'ha restringit la circulació de camions per la presència de neu i gel a la calçada. El crit a la prudència als conductors es reforça passat el Túnel del Cadí. Una altra via amb problemes és la BV-4031, que uneix Castellar de n'Hug i Toses. La nevada fa obligatori l'ús de cadenes per circular-hi.

Una altra població on estan amatents a l'evolució meteorològica és Gósol. El consistori ha demanat prudència als seus veïns i s'ha posat a la seva disposició per atendre qualsevol incidència relacionada amb la nevada. Altres poblacions on han arrencat la jornada amb neu són Saldes Espinalbet, mentre que en altres han vist caure precipitació en forma d'aiguaneu, com a la Pobla de Lillet.

 

 

A la resta de la comarca, el temps està marcat pel dia gris i la pluja generalitzada. Segons els registres de les estacions meteorològiques del Meteocat, s'acumulen 17,9 mm de precipitació al Santuari de Queralt, 14,6 a la Quar i 14 a Guardiola de Berguedà. Així mateix, la temperatura en els cinc equipaments que hi ha a la comarca s'ha mantingut baixa al llarg de la jornada, sense arribar a superar els 5 graus.

