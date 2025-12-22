Una prèvia de Nadal blanca a l'Alt Berguedà

El 22 de desembre està marcat per la celebració del sorteig de la Loteria de Nadal. Ara bé, aquest 2025, també ha deixat imatges de ple hivern a l'Alt Berguedà gràcies a les nevades que durant la matinada i les primeres hores del matí han tenyit de blanc la zona.
Una nevada a plom i entre 15 i 20 centímetres. Aquesta era el balanç que compartien des del Xalet-Refugi dels Rasos de Peguera, adjuntant com a prova fidedigna un seguit de fotografies i vídeos que transmeten el fred i el cruixir de la neu sota els peus. L'equipament es troba a 1.754 metres d'altitud, dins el terme municipal de Castellar del Riu.
Des d'un altre refugi, en aquest cas el de Rebost a Bagà (dins l'espai del Parc Natural del Cadí Moixeró i a 1.640 metres d'altitud), també s'han llevat amb una bona capa blanca. Fins a 11 centímetres han comptabilitzat sobre el mobiliari de l'exterior els guardes, amb uns flocs que s'han estès per tot el fons de vall del municipi i també han arribat al poble.
De fet, la circulació s'ha vist afectada al llarg del matí a la C-16 des del municipi i en sentit nord, on s'ha restringit la circulació de camions per la presència de neu i gel a la calçada. El crit a la prudència als conductors es reforça passat el Túnel del Cadí. Una altra via amb problemes és la BV-4031, que uneix Castellar de n'Hug i Toses. La nevada fa obligatori l'ús de cadenes per circular-hi.
Una altra població on estan amatents a l'evolució meteorològica és Gósol. El consistori ha demanat prudència als seus veïns i s'ha posat a la seva disposició per atendre qualsevol incidència relacionada amb la nevada. Altres poblacions on han arrencat la jornada amb neu són Saldes i Espinalbet, mentre que en altres han vist caure precipitació en forma d'aiguaneu, com a la Pobla de Lillet.
A la resta de la comarca, el temps està marcat pel dia gris i la pluja generalitzada. Segons els registres de les estacions meteorològiques del Meteocat, s'acumulen 17,9 mm de precipitació al Santuari de Queralt, 14,6 a la Quar i 14 a Guardiola de Berguedà. Així mateix, la temperatura en els cinc equipaments que hi ha a la comarca s'ha mantingut baixa al llarg de la jornada, sense arribar a superar els 5 graus.