La Cambra dona suport al projecte per a la construcció d'una central reversible a la Baells

La Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà manifesta el seu suport al projecte per construir una central reversible a l'embassament de la Baells. La presidenta de la delegació comarcal, Mercè Sallés, ho ha volgut traslladar als representants de les empreses constructores en una trobada celebrada a Berga, incidint que la iniciativa generarà un impacte positiu al territori. "Des de la Cambra vetllarem perquè aquest gran projecte, que farà servir recursos de la comarca, tingui el retorn empresarial i social que sigui just, similar al que han tingut altres infraestructures com el túnel del Cadí", ha afirmat Sallés.
La corporació considera que el projecte s'alinea amb "la necessitat d'impulsar accions que fomentin la sobirania energètica i la sostenibilitat", i que també actuarà com un motor de tracció per a altres sectors. En aquest sentit, la Cambra anuncia que elaborarà un estudi per analitzar l'impacte econòmic del projecte, que preveu invertir 400 milions d’euros en la construcció i que donarà feina a 500 persones (i a 1.200 indirectament) durant l'obra. Un cop en funcionament, hi haurà contractades 30 persones. D'altra banda, l'ens també celebra l'aposta de Verbund i E-Storagy per evacuar l'energia a la futura subestació elèctrica del Polígon d'Olvan, que és clau per al seu creixement i beneficiarà el desenvolupament econòmic de la comarca, consideren.
La representació del Consell berguedà de la Cambra també posen de manifest que "un projecte d'aquesta magnitud implica una inversió significativa que revertirà directament en la zona". Així, defensen que "no es tracta només d'una obra d'enginyeria, sinó d'una oportunitat per generar ocupació qualificada i per demanar serveis a les empreses i proveïdors locals durant les fases de construcció i manteniment". També destaquen "el compromís dels impulsors per mantenir un diàleg obert amb els ajuntaments i els agents socials", trobant que les consultes i sessions informatives són vitals "per garantir que el relat del projecte sigui fidel a la realitat i als beneficis reals que aportarà". En darrera instància, han posat en relleu l'aprofitament del pantà de la Baells, infraestructura que consideren "un eix fonamental per a la seguretat hidrològica" i que "contribueix a l'estabilitat de les reserves hidràuliques de Catalunya".
Amb tot, la Cambra s'ha compromès a fer un seguiment actiu de l'evolució del projecte, que situa en l'any 2028 l'inici de la seva construcció, amb l'objectiu que les empreses del territori puguin aprofitar al màxim les sinergies derivades. La direcció d'Energia de la Cambra de Comerç de Barcelona, dirigida per Maite Masià, serà l'encarregada de fer l'anàlisi i la interlocució amb els promotors del projecte, per tal que "la iniciativa s'executi segons els acords establerts i la central de bombeig reversible de la Baells es faci realitat al territori".