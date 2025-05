La Cambra del Comerç al Berguedà defensa el projecte d'antena de telefonia a Puig-reig

La Cambra de Comerç al Berguedà ha alçat la veu a favor del projecte per a la instal·lació d'una nova antena de telefonia a Puig-reig. En concret, l'ens defensa la conveniència de "tots aquells projectes que ajudin a millorar la connectivitat i la cobertura de la comarca", i en especial al municipi del Baix Berguedà, tenint en compte que "experimenta dèficits importants en la cobertura de telefonia mòbil". Per tot plegat, l'òrgan s'ha posicionat al costat del govern de l'Ajuntament de Puig-reig en la defensa de la iniciativa que, des de fa ja més d'un mes, està generant polèmica entre partidaris i detractors de l'equipament.

"La instal·lació de la nova antena de telefonia de Puig-reig és un projecte clau per a la competitivitat del teixit empresarial de la comarca", assenyala l'ens en un comunicat de premsa, i considera que l'actual context del servei de telecomunicacions "posa en risc el desenvolupament economicoempresarial del territori". Per aquest motiu, la Cambra aposta per la col·locació d'una nova antena, la qual descriu com una "infraestructura d'interès públic, de petita superfície i desmuntable", i destacant que, com que permet situar més d'un operador en la mateixa estructura, "s'evitaria la col·locació de més torres".

En el text, la Cambra de Comerç al Berguedà també posa en relleu la tasca informativa de l'equip de govern, afirmant que "el consistori ha anat informant de l'evolució del projecte". Una qüestió, la de la transparència, que els opositors al projecte li han retret a la corporació local, com es va veure en el darrer ple ordinari. Així mateix, l'ens apunta que l'Ajuntament "ha tingut en compte altres ubicacions, que han estat descartades per la proximitat amb el veïnat o l'escàs radi de cobertura", tal com ha comprovat la inviabilitat d'estendre una xarxa de repetidors al poble i les colònies.

Amb tot, i malgrat fer referència a les inquietuds que genera entre la ciutadania, la Cambra conclou que "aturar aquest projecte seria contraproduent per al territori i pel progrés economicoempresarial", fent evident que donen suport "a tota acció alineada amb el progrés i el futur de la comarca". Així, situen la infraestructura com una eina "clau" per fer possible aquest avenç del teixit econòmic del municipi, "en especial, perquè permetrà al teixit empresarial i comercial ser competitiu en igualtat de condicions que a la resta de la comarca".

Els treballs per a la instal·lació de la nova antena de telefonia de Puig-reig s'estan executant al turó sobre Cal Sastre de la Costa des de finals de març. Si bé el grup de l'oposició ja ha manifestat el seu desacord amb la ubicació, qui està exercint més pressió és la plataforma contrària creada a partir de l'inici de les obres. En aquest sentit, i a posteriori del plenari on van coincidir entre el públic membres del col·lectiu i la presidenta de la Cambra al Berguedà, l'agrupació ha indicat en una nota que la postura de l'ens territorial "no representa la totalitat del teixit empresarial ni els petits comerços del poble", i insisteixen en la celebració d'una consulta per tal d'avançar en la instal·lació d'una antena "en la millor ubicació possible: eficient, consensuada i amb el menor impacte per al poble".