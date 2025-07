Vuit rutes per recórrer el Berguedà amb la bicicleta de carretera

El ciclisme s'ha popularitzat els darrers anys, i en especial al Berguedà. La comarca s'ha posicionat com un territori ciclable per a les diferents disciplines i nivells de preparació, en una aposta reforçada per les administracions públiques.

Vies poc transitades i paisatges únics fan dels ports berguedans un escenari imperdible pels amants del ciclisme de carretera, catapultat en part per l'edició del 2024 de la Volta Ciclista a Catalunya. És per aquest motiu que Berguedà Turisme n'ofereix una selecció per facilitar als ciclistes algunes de les opcions que ofereix el territori. A Nació Berguedà n'hem recollit vuit.

La Volta Gran

43,5 quilòmetres | Fàcil

Ruta circular molt tranquil·la i agradable, que transcorre per carreteres totalment secundàries en molt bon estat i amb molt poc trànsit rodat. Amb sortida i arribada a Berga, passa per Cal Rosal, Gironella, Puig-reig, Casserres i Avià. El curs del riu Llobregat, la tradició pagesa, el vestigi industrial i els nuclis vius aporten al recorregut l'essència del Baix Berguedà. Esdevé una opció moderada i versàtil.

La Terracuques

60 quilòmetres | Fàcil

Terracuques era el mot que s'utilitzava per referir-se antigament a un tros de terra de poc valor i que no donava per viure. L'espai que dona nom a la volta és passat Sorba, en direcció Navès, recordant com difícil era la vida a l'interior, anys enrere. Sortint des de Berga i en direcció a Avià, la ruta va cap a l'Espunyola i Montmajor per fer el salt a la comarca del Solsonès, a tocar de l'Aigua d'Ora. Havent passat per Sorba, Gargallà i Navès, la volta torna per la mateixa via inicial a la capital berguedana.

Volta al Malpàs

45 quilòmetres | Mitjà

El Mal Pas és un port de muntanya que uneix els municipis de l’Espunyola i Capolat, relativament curt però amb desnivells destacats. El recorregut circular que es proposa torna a sortir des de Berga, explorant l'espai del centre-oest de la comarca: Avià, l'Espunyola, Malpàs, Taravil, Capolat i Coll de la Mina, per tornar a la capital. En aquesta ruta, els canvis de valls i les muntanyes confereixen una gran bellesa paisatgística al conjunt.

Volta al Cobert

74,25 quilòmetres | Mitjà

Una ruta molt indicada per l'estiu i quan fa calor, pel fet que el pas per boscos frondosos i a tocar de la riera de Merlès ajuden a combatre les temperatures -el recorregut permet fer aturades amb facilitat-. Des de Berga, la volta porta a descobrir el límit fronterer amb el Lluçanès, passant per la Baells, Vilada, Borredà, la Quar, Lluçà, Sagàs i Sant Maria de Merlès, fent tornada per la Guàrdia, Gironella, Cal Rosal i Avià.

Volta al Mortirolo

44 quilòmetres | Difícil

El nom té trampa. Al Berguedà no hi ha el pas del Mortirolo, que és el port de muntanya italià que comunica les zones alpines de l'alta Valtellina i l'alta Val Camonica. Però aquesta ruta circular per la zona del Catllaràs ha pres simbòlicament aquest nom per l'acumulació de rampes de fort desnivell en pocs quilòmetres, només aptes pels ciclistes més valents -i amb el permís de l'autèntic pas del Mortirolo italià-. La ruta té sortida i arribada a Berga, i passa per la Baells, coll de Vinyoles, la Nou de Berguedà i Malanyeu.

La Catllaràs

82,65 quilòmetres | Difícil

Una proposta que abraça el patiment de pedalar i el gaudi del paisatge que brinda el Catllaràs. La volta circular va des de Berga cap a Vilada i Borredà per passar pel coll de Batallola, el primer gran repte. Continua a Sant Jaume de Frontanyà i cap a Falgars, desviant-se per la Collada Sobirana. La ruta continua a Sant Julià de Cerdanyola i Malanyeu, on es corona la Collada de Sant Isidre per arribar a la Nou de Berguedà, per encarar, ara sí, el final fins a Berga.

Volta a la Llosa

90,31 quilòmetres | Difícil

Ruta per gaudir d'una panoràmica de la zona prepirenaica entre el Llobregat i Cardener. Amb un inici més muntanyós i un desenllaç de boscos i camps de cereals, la volta comença a Berga en direcció a Sant Llorenç de Morunys. El Solsonès té molt protagonisme en aquesta ruta, que creua la Llosa del Cavall en sentit Solsona i trobant l'inici de Sant Ponç. Un cop a Navès, s'encara la tornada al Berguedà fent pas per Montmajor, l'Espunyola i Avià, fins a Berga novament.

L'etapa berguedana 2024

155 quilòmetres | Difícil

És un recorregut exigent, però els ciclistes més atrevits tenen l'al·licient de poder reproduir l'etapa reina de l'edició del 2024 de la Volta Ciclista a Catalunya. Per reproduir fil per randa la ruta, haurem de sortir des del passeig de la Indústria de Berga. El primer port serà el coll de la Batallola que enfilarà amb el collet de Cal Ros. La ruta continua per la Pobla de Lillet fins a enllaçar Vallcebre, municipi on s'enganxarà el port més exigent de la proposta: el Coll de Pradell. El recorregut començarà aleshores a descendir, primer cap a Saldes i a la collada de Sant Isidre, per tornar a Berga. Ara bé, el final és en alçada: al Santuari de Queralt. Una etapa que l'eslovè Tadej Pogacar, el guanyador, va descriure com a "digna del Tour de França".