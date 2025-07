Aquest és el poble del Berguedà escollit com un dels 20 millors del món per visitar durant el 2025

Les vacances estivals porten molta gent a viatjar a diferents punts del planeta, buscant destinacions úniques i racons idíl·lics. Ara bé, sovint no cal desplaçar-se gaire per gaudir d'indrets encisadors. Així ho ha determinat el World Torusim Forum 2025, celebrat enguany a Praga (República Txeca), que ha posat el focus en un poble de l'Alt Berguedà.

En un context d'auge del turisme rural, amb una preferència per experiències singulars i amb el patrimoni cultural com a al·licient, els pobles petits s'han convertit en un gran recurs. Bellesa i autenticitat s'alien amb l'hospitalitat, abraçada per la tradició i, en moltes ocasions, la calma que mantenen algunes de les viles citades. Amb tot, aquesta cita mundial ha citat 20 pobles d'arreu del món com els millors per visitar enguany, i que tenen en comú valors com la localitat, la inclusivitat i la sostenibilitat.

I, d'entre tots, la llista consta de Gósol. Inclòs dins l'espai del parc natural de Cadí-Moixeró, s'envolta de muntanyes tan emblemàtiques com el Pedraforca i està a tocar de rutes i colls tan reconeguts com el Pas dels Gosolans. Es tracta del poble situat a més altitud del Berguedà, a 1.423 metres segons les dades de l'Idescat, que també recull que suma poc més de 200 habitants.

El nucli es distingeix per disposar-se entre carrers estrets i places acollidores, emfatitzada per la sincronia dels seus habitatges tan distintius de la seva situació d'alta muntanya. La seva llavor cultural està marcada per dues figures: Pablo Picasso i Mn. Josep Maria Ballarín. El pintor malagueny va fer una estada de tres mesos en aquest aleshores nucli remot arribat des de París, experiència que li va servir per trencar amb la dinàmica de paràlisi creativa que patia i fent sorgir una de les obres que va suposar un abans i un després en la seva trajectòria: Les Senyoretes d'Avinyó. Aquesta relació s'explica al Centre Picasso de Gósol i en el llibre Pau de Gósol. Picasso al Pirineu (Iñaki Rubio).

Pel que fa a Ballarín, la seva figura polifacètica va marcar el poble on va exercir com a vicari de mossèn Ramon Englarill i va viure els darrers vint anys de la seva vida. Més enllà de la seva tasca eclesiàstica, el llegat de Ballarín està marcat per la seva producció literària, destacant l'exitosa novel·la Mossèn Tronxo, o el seu gust per l'art i la pintura, deixant per la posteritat dibuixos molt diversos.

Altres elements culturals i patrimonials ressenyables i que justifiquen l'elecció de Gósol en aquest llistat internacional són el Castell de Gósol, que data del segle XI; l'Església de Santa Maria, que s'alça en l'accés al poble; i el Ball de les Cosses, una de les expressions folklòriques més vives i distintives del poble.

El llistat complet de pobles recomanats