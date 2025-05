El turisme rural del Berguedà mira amb optimisme les campanyes del 2025

L'Associació d'Agroturisme del Berguedà ha celebrat l'assemblea anual de socis per avaluar l'activitat desenvolupada el darrer any i abordar elements clau per al sector a la comarca. En la trobada, encapçalada pel president de l'entitat, Oriol Baños, i assistida per una àmplia representació de membres, s'ha coincidit a fer una lectura en positiu, tant de les darreres campanyes com de les que han de venir durant el 2025.

Els socis han expressat un notable optimisme per al que resta d'any, tenint en compte que s'ha registrat "un augment significatiu en les reserves de pernoctacions i allotjament als establiments associats en comparació amb l'any anterior". Aquest fet té molt a veure amb l'esforç de les empreses i propietaris d'allotjaments turístics rurals berguedans "per mantenir un elevat nivell de qualitat en els seus serveis", recalcant en l'assemblea la "constant dedicació del sector".

D'altra banda, Baños també ha destacat la fructífera col·laboració amb la Primavera Ciclista del Berguedà, subratllant la importància d'aquest tipus d'iniciatives comarcals per a la promoció del territori. És per tot plegat que la reunió va cloure amb un sentiment general positiu i "la reafirmació del compromís de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà amb la promoció d'un turisme rural de qualitat a la comarca".