El bus urbà torna a Pedret: així es reconverteix la Línia 2 de Berga perquè arribi cada dia al paratge

A partir del 2 d'agost, el bus urbà de Berga transforma la Línia 2 per tal que el servei de transport públic local arribi fins a Pedret. Aquesta mesura ha estat pactada pels ajuntaments de Berga i Cercs, juntament amb el Consell Comarcal del Berguedà, que s'han posat d'acord per ampliar l'oferta de l'any passat de tal manera que els autobusos també circulin fins a la parada Pedret-Abocador (a uns 800 metres del Pont de Pedret) els caps de setmana i festius d'agost. Mentre funcioni aquesta expedició, els busos no viatjaran a Avià.

Al llarg de l'agost, la circulació amb els vehicles de motor particulars fins a Pedret estarà prohibida. Aquesta mesura ja s'ha estat aplicant durant els caps de setmana de juliol, amb unes balles, senyalització i informadors que s'han situat al camí d'accés -a tocar de l'Institut Guillem de Berguedà- per recordar la restricció. A partir d'aquest divendres i fins a final de mes, aquesta limitació serà diària.

Per tal que la norma no limiti l'accessibilitat al paratge natural, les tres corporacions han optat per replicar la iniciativa de reconvertir una línia del Bus Berga de forma temporal, mentre la restricció de trànsit estigui vigent, amb quatre expedicions diàries. El servei engegarà aquest dissabte, 2 d'agost, i consisteix a "substituir i reformular l'L2-Avià per l'L2-Pedret", assenyalen des de l'Ajuntament de Berga.

La nova Línia 2 constarà d'onze parades. La sortida de les expedicions serà a la plaça de la Creu, de dilluns a diumenge, a les 09.50, 13.30, 16.45 i 19.45 hores. El recorregut és el següent:

Plaça de la Creu

Font del Ros

Rasa dels Molins

Hotel d’Entitats

Institut

Pedret Abocador (arribada)

Pedret Abocador (sortida)

Institut

Ambulatori

Plaça de Viladomat

Plaça de la Creu

Una col·laboració de tres administracions

La primera vegada que es va desplegar un servei de bus fins a Pedret va ser l'estiu passat. Es va constituir en forma de prova pilot, només amb serveis entre setmana. Ara bé, vistos els bons resultats, el consistori de la capital ha apostat per replicar la mesura. El principal canvi és la introducció de les expedicions també els caps de setmana, gràcies a la participació de l'Ajuntament de Cercs i el Consell Comarcal.

En concret, l'Ajuntament de Berga assumirà el servei diari de dilluns a divendres, mentre que les corporacions de Cercs i la comarcal es faran càrrec del cost del servei dels caps de setmana i el dia festiu del 15 d'agost. Del transport se n'ocuparà Alsa, empresa concessionària del Bus Berga. En tot cas, no es tracta d'un recurs gratuït pels viatgers. El preu del viatge serà d'un euro i també es podrà utilitzar la T-10 del Bus Berga, que es pot recarregar tantes vegades com calgui. La targeta es pot adquirir a l'administració d'Alsa, situada al passeig de la Pau de Berga -la targeta té un dipòsit de dos euros que es reemborsaran si es retorna-.

Amb tot, cal tenir present que, mentre estigui en funcionament la línia a Pedret, el bus urbà de Berga suspèn les expedicions a Avià. Aquest servei es reprendrà a partir de l'1 de setembre, quan culmini l'activitat de l'L2 temporal.

Cal recordar que la finalitat de la prohibició d'accés al trànsit cap a Pedret durant l'estiu és evitar l'acumulació de vehicles estacionats als vorals i en altres punts no permesos, per tal de facilitar l'accés efectiu dels cossos d'emergències en cas de necessitat. En paral·lel, les administracions també argumenten que l'acció contribueix a minvar la degradació de l'espai i limita l'abandonament de residus.