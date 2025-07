Berga s'adhereix a la petició per millorar la línia de bus fins a Vic

S'ha fet esperar, però finalment, l'Ajuntament de Berga ha aprovat la moció per reclamar a la Generalitat una millora dels serveis oferts per la Línia 476: Berga - Vic. Amb l'avinentesa de l'entrada en vigor de la integració tarifària a la setena corona de l'ATM de Barcelona i, per tant, al Berguedà, els usuaris d'aquest recorregut concessionat a Sagalès disposaran de tota la gamma de títols i abonaments previstos en el sistema. Però la realitat és que les freqüències encara tenen molt marge de millora, malgrat que el nombre de berguedans que estudien o treballen a Osona hagi incrementat els darrers anys.

El text de la moció l'ha elaborat l'Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), que assenyalen que, actualment, només hi ha tres expedicions completes fins a Berga des de Vic, i a l'inrevés en són quatre. Així mateix, hi ha tres expedicions parcials entre Vic i Prats de Lluçanès, i una a la inversa, a més d'una unió de Berga a Prats, que torna al moment. Els caps de setmana, la línia brilla per la seva absència, i només presta dos trajectes per sentit entre les capitals d'Osona i del Lluçanès, i una excepció anecdòtica entre Berga i Vic: només circula el dissabte de Rams.

L'Eix del Lluçanès està a punt de culminar una intervenció que permetrà guanyar comoditat i temps de viatge -perquè sigui més competitiu respecte del vehicle privat- amb les obres de la variant de Sagàs. Segons la darrera afirmació del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, està previst que aquesta via alternativa es posi en marxa la primera meitat d'aquest juliol.

La integració tarifària, clau de volta

Ara bé, el canvi més significatiu i que dona sentit a la demanda de millora del servei és la integració tarifària del Berguedà. Les distàncies establertes en la definició de les zones situen Berga a quatre corones de Vic, mentre que Gironella n'està a tres. Així, el bitllet senzill per anar a Vic costarà 6,35 i 4,95 euros, respectivament. Si s'adquireix la T-Casual (10 viatges), cada trajecte sortirà a 4,32 i 3,35 euros, en cada cas.

Però, sobretot, els més beneficiats seran els usuaris freqüents, ja que un viatger que es desplaci tots els dies feiners entre una capital i una altra -anada i tornada- podrà optar a la T-Usual, que costarà 41,60 a la persona que surti de Gironella i 50,90 a la que ho faci des de Berga. Per tant, pagarà de l'ordre d'1,04 i 1,27 euros, comptant que un mes sol tenir 20 dies feiners -sumen 40 trajectes-. Tot plegat, la PTP considera que aquesta rebaixa en el preu del transport públic entre el Berguedà i Osona pot comportar un increment dels usuaris i, en consqüència, cal adaptar el servei perquè continuï sent eficient i atractiu. I aquesta lectura és compartida pel plenari de Berga, que li ha donat suport unànime.

"Arran de l’entrada en vigor de la integració tarifària de la setena corona, creiem que és un bon moment per instar la Generalitat de Catalunya a augmentar la freqüència d’aquesta línia", ha argumentat el regidor de Mobilitat, Guillem Canal, encarregat de llegir el text de la moció en el decurs del ple ordinari del juliol a Berga. "És una línia que té molt potencial, pel dinamisme i per l'increment d'estudiants del Berguedà i el Lluçanès a la Universitat Central de Catalunya", ha remarcat Canal, qui ha augurat que aquest canvi "pot comportar un augment de la demanda".

Per part d'ERC, Moisès Masanas ha mostrat el seu suport compartint que "tot el que sigui millorar el transport de viatgers va en la direcció que ha d'anar la nova estratègia de desplaçaments que hem de tenir al país", en la qual "el transport comunitari cada vegada ha d'anar millor". Judit Vinyes, portaveu de BeGI, ha reivindicat que "el dret a moure'ns amb transport públic no ha de dependre del codi postal", recordant que "el Berguedà ha estat una comarca mal connectada i amb una oferta deficitària". Així, considera que "la integració tarifaria és una bona notícia, però no ens podem quedar aquí".

Des del PSC, Marc Ortega, s'ha mostrat d'acord amb la moció perquè "considerem que és molt necessari", i ha posat en relleu la tasca feta pel Govern de Salvador Illa en la matèria: "Hem fet passos molt importants en mobilitat els darrers mesos pel paper de la Generalitat de Catalunya i s'està avançant en temes endèmics". Finalment, Queralt Sales ha compartit, des de l'espai de Junts per Berga, que "la motivació de la moció és triple", fent referència a les poques opcions que ofereix ara la línia, la demanda creixent d'usuaris i la incorporació al sistema integrat. A més, també ha incidit que "la nostra ciutat és de les capitals més mal comunicades amb la resta de capitals properes i amb Barcelona".

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Berga es dirigirà pròximament a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per demandar un horari cadenciat amb una expedició hora/sentit entre Vic i Berga els dies feiners, i almenys quatre trajectes per dia els dissabtes, diumenges i festius, abans de l'inici del curs escolar 2025-2026. D'altra banda, s'insta a coordinar el servei d'aquesta línia amb la resta d'autobusos del Lluçanès, per facilitar els transbords i incentivar l'ús del transport públic. L'acord es notificarà també a l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya Central, a l'operadora Sagalés, a la UVic-UCC i a l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.