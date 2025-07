L'executiva del PSC al Berguedà fa un balanç positiu del mandat a les alcaldies socialistes

El local del PSC a Berga ha acollit la reunió d'executives de l'agrupació del Berguedà i la Federació XI (Bages, Berguedà i Solsonès), dins la voluntat de descentralitzar les trobades que ha marcat la primera secretària, Elia Tortolero. La jornada ha servit per fer balanç del mandat actual amb visió local i comarcal, repassar la situació a la regió i plantejar el mapa de candidatures per les eleccions municipals del 2027. Així mateix, l'executiva de la secció ha recalcat el seu suport a Pedro Sánchez.

El primer punt de l'ordre del dia, segons han informat en un comunicat de premsa, ha estat valorar els dos anys de les alcaldies sorgides de les eleccions del 2023 a Bagà, Borredà i Sant Jaume de Frontanyà. Des de Bagà, el municipi berguedà més gran governat pels socialistes, s'ha parlat dels avenços respecte dels grans projectes inclosos en el programa electoral, com la renovació de la plaça Porxada, la substitució de l'enllumenat públic o les millores a la xarxa d'aigua.

A Borredà, han confirmat que s'han culminat algunes de les renovacions més esperades, com les obres al nucli antic, i que s'han posat les bases per a més inversions a la xarxa d'aigua. També han incidit en la voluntat de treballar per posar a disposició habitatges en règim de lloguer assequible. Per la seva banda, des de Sant Jaume de Frontanyà han posat en relleu les actuacions puntuals en la xarxa de camins, al nucli urbà i al voltant del dipòsit general, i han fet referència a la voluntat de rehabilitar la rectoria vella per recuperar el bar-restaurant.

Suspens a Berga i el Consell Comarcal del Berguedà

Fent el salt a la capital, el portaveu del PSC a l'Ajuntament de Berga, Abel Garcia, ha compartit la seva valoració sobre la primera meitat del mandat fent "un resum decebedor". Garcia ha exposat la "poca activitat" del govern de la CUP i ERC i, sobretot, ha lamentat la "manca de projectes de futur". "La sensació és de final d'etapa a l'espera acabi el mandat i es traspassi, als qui prenguin el relleu, la responsabilitat d'emprendre les grans obres en infraestructures, equipaments i serveis que necessita la ciutat", assenyalen des de la formació.

Amb un balanç similar s'han expressat sobre la tasca executada pel Consell Comarcal del Berguedà que, tal com han descrit, està marcat per "una clara desmotivació i desorganització interna". En concret, han citat "enormes retards en temes tan essencials com el Pla de depuradores d'aigües residuals, el Pla de recollida de selectiva, i poca activitat en la resta de competències i serveis", incidint que el gran govern de 17 consellers comarcals "s'ha dedicat a la contemplació, a l'espera que altres els facin la feina".

Repàs del mapa municipal i punt d'acord estatal

Aprofitant l'assistència dels membres de l'executiva bagenca, es va replicar l'exercici de valorar el mandat des del punt de vista local al Bages. Així mateix, es va repassar les aportacions provinents del PUOSC que es podran gaudir a la Catalunya Central i es van aclarir dubtes sobre el futur Pla de barris que treballa el Govern de la Generalitat. En definitiva, els socialistes han aplaudit la "clara aposta del Govern per afavorir i ajudar el món municipal, en especial els més petits".

Així mateix, els representants socialistes van fer un repàs del mapa municipal de cara a les eleccions municipals de 2027. Tant al Berguedà com al Bages, asseguren que "hi ha un optimisme clar per atreure noves candidatures", amb uns contactes destinats a "millorar els resultats municipals i comarcals".

En darrera instància, la trobada del PSC al Berguedà va cloure amb l'acord unànime per donar suport al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "animant-lo a continuar al davant d'un executiu que està duent a terme canvis de gran rellevància, internament i externament".